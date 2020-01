Hé lộ nguyên nhân Park Bo Young bị đồn hẹn hò đàn anh hơn 19 tuổi

Tối 8.1, phóng sự Access Showbiz Tonight của SBS đã hé lộ nhiều chi tiết xoay quanh tin đồn hẹn hò giữa Park Bo Young và Kim Hee Won mới rộ lên hồi đầu tháng 1.2020. Trong chương trình, ê-kíp đã tìm đến quán cà phê ở Yeongdeok (Hàn Quốc), nơi khởi nguồn cho mọi chuyện. Được biết, chính hình ảnh hai nghệ sĩ đi cùng nhau được chụp lại từ máy quay an ninh (CCTV) của quán này đã khiến cho họ bị nghi phát triển quan hệ tình cảm nam nữ dù cách nhau 19 tuổi.

Trước các câu hỏi từ chương trình về vụ việc trên, chủ tiệm cà phê đã thẳng thắn đưa ra lời giải thích cũng như xin lỗi. Người này kể: “Vì muốn khoe khoang rằng Park Bo Young và Kim Hee Won đã đến quán cà phê của mình, tôi đã đăng ảnh chụp một đoạn CCTV có mặt họ rồi chia sẻ lên tường của quán, dẫn đến lùm xùm hẹn hò này. Tôi chân thành xin lỗi”.

Người chủ quán giải thích cho hành động của mình: “Tôi rất vui và vinh dự khi những người nổi tiếng ghé quán mình. Do đó, tôi thường xin chụp ảnh chung và lấy chữ ký của họ. Nhưng Park Bo Young lúc đó không muốn chụp ảnh, vì vậy tôi chỉ nhận được chữ ký của cô ấy thôi. Tôi rất buồn vì không thể có được ảnh với cô ấy, vì vậy tôi chụp màn hình CCTV rồi đưa ảnh này lên cùng chữ ký của cô ấy”. Vậy là vì không được chụp ảnh cùng nữ diễn viên 30 tuổi, nên người chủ quán này đã cố tình tự cắt những khoảnh khắc mà cô ngồi tại quán cùng bạn bè đồng nghiệp, rồi chia sẻ vô tội vạ mà không có sự đồng ý của cô. Việc này đã khiến sao phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon đối mặt tin tức hẹn hò vô căn cứ.