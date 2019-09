H'Hen Niê: 'Diễn viên không phải là thế mạnh của tôi'

Vượt qua các đối thủ còn lại, H'Hen Niê xuất sắc giành ngôi vị quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019 cùng đồng đội Lệ Hằng. Cô cho biết chiến thắng này nằm ngoài kiểm soát của mình. Người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ: “Mới đầu đua tôi hay tủi thân, buồn nhưng bây giờ lại có cơ hội chiến thắng nên tôi thấy rất hạnh phúc. Việc mọi người đồn đoán chiến thắng của chúng tôi có sự sắp đặt của ban tổ chức cũng chỉ là tin đồn. Chúng tôi đã quay hình xong trước hai tháng nên sẽ có người biết trước kết quả".

H’Hen Niê cho biết vì thời lượng phát sóng của chương trình chỉ có 45 phút nên mọi người không thể nhìn thấy được tính chất khắc nghiệt, khó khăn của các chặng đua. Đó cũng là lý do khiến nhiều người cho rằng các thử thách năm nay dễ hơn. “Bản thân tôi khi nhìn lại trên sóng truyền hình chỉ thấy mắc cười, nhưng lúc đua thì thực sự rất mệt. Như cảnh cột thuyền, chúng tôi phải ngồi giữa trời nắng nóng nhưng lên trên sóng thì không thể thể hiện hết được. Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất để làm nên chiến thắng lần này là tinh thần đoàn kết của đồng đội, sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và biết được thế mạnh của mình", người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ.

Liên tục giành được chiến thắng tại các cuộc thi trong thời gian gần đây, nhiều người cho rằng H'Hen Niê may mắn. Nói về điều này, cô tâm sự: “Tôi thấy cuộc đời của mình rất may mắn, từ lúc tôi bước ra khỏi gia đình , được vào TP.HCM và sống trong một tổ chức. Tôi thấy cuộc đời của mình rất nhiều may mắn". Đồng thời, chân dài gốc Ê Đê cũng thoải mái chia sẻ về ý định tham gia đóng phim, gameshow. Cô nói: “Tôi tham gia các cuộc thi gần đây vì cảm thấy có duyên. Nhưng biết đâu khi qua diễn xuất thì tôi thiếu muối thì sao. Tôi thấy diễn viên không phải là thế mạnh của mình nên không biết bản thân có phù hợp với diễn viên hay không".