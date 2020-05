H’Hen Niê đồng hành chiến dịch truyền thông chống buôn người của sứ quán Anh

Kể từ tháng 3, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện chuỗi hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống mua bán người với sự đồng hành của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê

Tham dự buổi lễ khai trương biển truyền thông cho Đường dây nóng 111 tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tại Cửa Lò, Nghệ An có ông Stephen Lysaght, Phó đại sứ Anh tại Việt Nam; ông Vũ Trùng Dương, Chánh văn phòng, Cục Trẻ em; ông Bùi Văn Hưng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An; ông Trần Khánh Thục, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An; ông Nguyễn Công Hiệu, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn dịch vụ truyền thông, Cục Trẻ em (Phụ trách Tổng đài 111); và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê.

Phát biểu tại sự kiện, Phó đại sứ Anh Stephen Lysaght cho hay hợp tác của Vương quốc Anh với Việt Nam trong lĩnh vực này hiện nay tập trung vào triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, những đối tượng thường tham gia vào việc đưa người trái phép qua biên giới. “Những nỗ lực của chúng tôi giúp mọi người nhận thức được những rủi ro mà họ sẽ gặp phải nếu họ nghe theo những kẻ mua bán người. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về các nhóm tội phạm có tổ chức nghiêm trọng với các lực lượng chức năng và nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam , để không còn nhiều người Việt Nam trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này”, ông Lysaght nói.

Ông Bùi Văn Hưng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An, hoan nghênh sự triển khai biển truyền thông Đường dây nóng 111 tại Cửa Lò nói riêng và các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung của Đại sứ quán Anh. Theo ông, đây là việc làm hết sức ý nghĩa, không chỉ bảo vệ trẻ em mà còn bảo vệ phụ nữ - nạn nhân chủ yếu của nạn buôn người.