H’Hen Niê gây bất ngờ với hình ảnh tóc dài, diện áo bà ba

Trên trang cá nhân, H’Hen Niê đăng tải loạt hình ảnh mới của mình. Khác với vẻ ngoài cá tính thường thấy mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, chân dài gây chú ý khi diện áo bà ba kết hợp cùng kiểu tóc dài nữ tính. Được biết đây là những thiết kế mới của Thuận Việt. Chân dài gốc Ê Đê viết: "H’Hen yêu sự đơn giản và mộc mạc của chiếc áo bà ba. Cảm ơn anh Thuận Việt đã mang những nét rất bình dị, bình yên lên tà áo dịu dàng này”.

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê không ngại thử sức với nhiều hình ảnh khác nhau. Người đẹp từng gây chú ý với kiểu tóc ngắn cá tính, tóc xù, tóc tết... cùng nhiều phong cách thời trang khác nhau. Chia sẻ về sự thay đổi của mình, cô tâm sự: “Tôi nghĩ hình ảnh hoa hậu không chỉ ở trên thảm đỏ mà nó phải có chiều sâu bên trong. Có thể những lúc đi thảm đỏ như vậy tôi không là hoa hậu. Tôi cảm nhận mình đang cháy hết mình với thời trang”.

Gần đây nhất, hình ảnh của H’Hen Niê nhận phải bình luận trái chiều từ dư luận. Cụ thể, một người so sánh vẻ ngoài của chân dài sinh năm 1992 với một thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ trên thế giới. Cô lên tiếng: “Được so sánh vui chứ, nhưng khó lắm mới được như thế vì nét tự nhiên của H'Hen thì nhìn hay hay, vui vui thôi chứ lấn sang đẹp là H'Hen không có được. Ai nói H'Hen xấu lạ hay nét lém lỉnh là quá đúng. Nhưng có vẻ càng già, càng làm nhiều, mặt càng hóp và xương xẩu ha. Cơ mà H'Hen vẫn yêu và hi vọng làn da khỏe và đẹp lên".