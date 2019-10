H’Hen Niê khoe body hoàn hảo với váy dạ hội khoét bạo

Dám khác biệt để nổi bật, H'Hen Niê được chọn làm nàng thơ bộ sưu tập Goddess Of The Stars (Nữ thần của các vì sao), lấy cảm hứng từ sự mạnh mẽ và quyến rũ của các nữ thần Hi Lạp. Linh San cho rằng chính làn da và mái tóc tém của H'Hen Niê khiến cô lan truyền rất nhiều cảm hứng sáng tạo. Do đó nhà thiết kế cũng mạnh tay hơn trong việc cắt xẻ vì nét đẹp của H'Hen Niê phù hợp với sự táo bạo chứ không phải an toàn