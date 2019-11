H'Hen Niê lên tiếng khi bị chê mặc xấu: ‘Lúc khoe lúc che thì mới ổn'

Xuất hiện tại một sự kiện, H'Hen Niê gây chú ý khi diện chiếc váy ngắn họa tiết thổ cẩm. Điểm nhấn của bộ trang phục này là chi tiết đính lông vũ chạy dọc thân, giúp người đẹp sinh năm 1992 trở nên thu hút hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi của người hâm mộ, cũng có không ít ý kiến cho rằng bộ trang phục đã ‘'dìm hàng'' H'Hen Niê. Cụ thể, một số khán giả nhận định phom dáng của chiếc váy không tôn lên được đường cong vốn là thế mạnh của chân dài Ê Đê trong khi phần lông vũ lại khá cồng kềnh, kém tinh tế.

Ngay sau đó, H'Hen Niê đã có những phản hồi trên trang cá nhân. Người đẹp đăng tải lại nhận định tiêu cực về mình kèm theo dòng trạng thái: "Theo bé lúc khoe lúc che thì mới ổn. Thích ăn chua nhưng lâu lâu vẫn ăn chút ngọt thì mới thú vị đúng không. Với bộ thiết kế này của anh Hòa, H'Hen rất thích vì đây là thiết kế mang âm hưởng thổ cẩm, làm H'Hen bị chinh phục và muốn mặc liền". Đồng thời, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khẳng định thêm: “Tôi thích nó và tôi muốn mặc nó".

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê không ngại làm mới hình ảnh của mình mỗi lần xuất hiện. Lý giải về điều này, người đẹp từng cho biết khi xuất hiện trên thảm đỏ, cô muốn “cháy hết mình với thời trang". Tuy nhiên, sự thay đổi liên tục này khiến H'Hen Niê vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số khán giả khen ngợi, ủng hộ việc liên tục làm mới mình của người đẹp. Song cũng có không ít ý kiến khuyên chân dài sinh năm 1992 nên giữ hình ảnh tóc ngắn cá tính, vốn đã trở thành thương hiệu của cô.

Gần đây nhất, việc làm mới hình ảnh khiến H'Hen Niê bị so sánh với thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ . Người đẹp lên tiếng: “Được so sánh vui chứ, nhưng khó lắm mới được như thế vì nét tự nhiên của H'Hen thì nhìn hay hay, vui vui thôi chứ lấn sang đẹp là H'Hen không có được. Ai nói H'Hen xấu lạ hay nét lém lỉnh là quá đúng. Nhưng có vẻ càng già, càng làm nhiều, mặt càng hóp và xương xẩu ha. Cơ mà H'Hen vẫn yêu và hi vọng làn da khỏe và đẹp lên".