H'Hen Niê tặng giày, đến nhà thuyết phục cô gái Ê Đê thi 'Miss Universe Vietnam'

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tổ chức chương trình Brave Tour - Hành trình tìm kiếm trái tim dũng cảm tại thành phố Buôn Ma Thuột với sự tham gia của H’Hen Niê và Á hậu Thúy Vân. Đây là hành trình nằm trong khuôn khổ cuộc thi, nhằm tìm kiếm những ứng viên sáng giá để hỗ trợ, xây dựng sự tự tin cho các cô gái. Sự kiện lần này thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều bạn trẻ

H’Hen Niê quyết định diện lại bộ váy dạ hội của nhà thiết kế Linh San, từng cùng cô vào Top 5 Miss Universe 2018. Cô bật mí, bộ váy này đã mang lại may mắn cho mình nên cô muốn sự may mắn ấy tiếp tục đến với các thí sinh khu vực Tây nguyên. Sau đó, chân dài gây chú ý khi thay thiết kế váy ngắn được may bằng vải thổ cẩm. Cô và Thúy Vân đưa ra những chia sẻ bổ ích giúp các cô gái trang bị thêm kiến thức về cuộc thi, xây dựng sự tự tin cũng như có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng hơn cho hành trình dài sắp tới.

H'Hen Niê đến tận nhà thuyết phục gia đình H’Luai H’Wing Ảnh: BTC

Khi được hỏi cần chuẩn bị những gì để mang đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, H’Hen Niê đã tiết lộ cách đây 2 năm, việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và rèn luyện kỹ năng cũng được cô quan tâm. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc thi, người đẹp sinh năm 1992 được sự hỗ trợ đồng hành của ban tổ chức nên cô chỉ tập trung thể hiện tốt mà không còn lo lắng như trước nữa. Mỹ nhân gốc Ê Đê còn tận tình hướng dẫn các cô gái trẻ cách đối diện với ban giám khảo trong vòng casting, vòng phỏng vấn…

Về phía Thúy Vân, vốn nổi tiếng bởi khả năng ngoại ngữ tốt, người đẹp đã chỉ những bí quyết giúp các bạn trẻ cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Thúy Vân cho rằng việc thành thạo ngoại ngữ sẽ giúp các cô gái tự tin hơn trong quá trình tham gia cuộc thi cũng như giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước của mình. Tuy nhiên, qua câu chuyện H’Hen Niê thành công tại Miss Universe 2018, cô cho rằng ngoài việc tiếng Anh tốt, thí sinh cần có một trái tim chân thành và sự cố gắng, nỗ lực để ghi điểm với ban giám khảo. “Ngoại ngữ chỉ là những cái ở bên ngoài nhưng chính sự chân thành bên trong mới là điều chinh phục ban giám khảo”, Thúy Vân nói.

Trong buổi giao lưu, cô thị phạm cho các thí sinh cách giới thiệu bản thân trước công chúng Ảnh: BTC

Kết thúc chương trình, Hoa hậu H’Hen Niê gây bất ngờ khi giới thiệu một thí sinh tiềm năng của cuộc thi, đó là H’Luai H’Wing. Đây là cô gái Ê Đê mà H’Hen Niê tình cờ gặp trong một lần quay TVC quảng cáo. Ấn tượng với gương mặt, năng lượng mà đàn em mang lại và tìm thấy sự đồng cảm từ xuất phát điểm giống mình, Hoa hậu H’Hen Niê đã quyết định cùng ban tổ chức đến tận nhà của H’Luai H’Wing để thuyết phục tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Thậm chí, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn mua một đôi giày đặc biệt để tặng H’Luai H’Wing, khuyến khích cô tự tin thử sức ở đấu trường sắc đẹp này. Đây là hiệu giày trước đây H’Hen Niê cũng mơ ước nhưng không có tiền để mua. Sau khi được một người bạn mua giùm, cô đã đạt được thành công. Trên sân khấu, H’Hen Niê trực tiếp mang giày và nắm tay dắt H’Luai H’Wing trình diễn. Khoảnh khắc này khiến mọi người có mặt tại sự kiện không khỏi xúc động.