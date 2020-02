'Hi, Bye Mama' cán mốc rating cao nhất so với phim chiếu cùng giờ

Mới đây, Kim Tae Hee quay trở lại màn ảnh với bộ phim Hi, Bye Mama (tựa Việt: Chào, Tạm biệt mẹ). Trong phim, nữ diễn viên vào vai hồn ma của một người mẹ có tên Cha Yoo Ri. Cha Yoo Ri gặp tai nạn, đột ngột qua đời, nhưng cô không muốn rời xa nhân gian vì lo lắng cho đứa con gái nhỏ tuổi của mình. Sau đó, nhân vật của Kim Tae Hee đầu thai sau 49 ngày để gặp lại chồng con.

Bảo vệ con gái nhỏ bằng... linh hồn

Trong tập mở đầu, Cha Yoo Ri vẫn trong thực thể vô hình nên cô có thể nhìn thấy được mọi việc, dõi theo từng bước đi của cô con gái chưa đầy năm tuổi của mình. Cô phát hiện ra việc người mẹ kế Go Bo Geol bắt con gái học hành suốt ngày, suýt chút nữa làm đứa trẻ bị giật điện và mách chồng ngay khi anh về nhà. Tuy nhiên, những lời nói của Cho Yoo Ri không được tiếp nhận vì chẳng ai biết đến sự tồn tại của hồn ma.

Vì ở gần con gái quá lâu, Cha Yoo Ri khiến con cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn, phải nhập viện vì lỡ chạy theo chơi đùa cùng hồn ma của một đứa trẻ khác. Chứng kiến con mình ngất đi, cô liên tục nói xin lỗi trong nước mắt, than thở số phận bất công khi tất cả mọi người đều có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc con mình, còn cô thì không. Lúc này, một cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện, Cha Yoo Ri sững sờ nhận ra cô đã trở lại trong hình hài con người.

Sang tập 2 bộ phim, Cha Yoo Ri phát hiện chính "phần thưởng" cho sự trở lại làm người của cô là sự trừng phạt khi cô dám xúc phạm thần linh vì họ đã để cô phải rời cõi trần khi tuổi đời còn trẻ và chưa kịp thể hiện thiên chức làm mẹ. Cô nhận được nhiệm vụ rằng trong 49 ngày phải tìm lại được đúng vị trí của mình trước khi chết thì mới được sống ở vị trí đó. Còn không, cô sẽ không được đầu thai và hứng chịu hậu quả khôn lường.

Tập phim cũng hé lộ về quá khứ của Cho Hwang Ga (chồng của Cha Yoo Ri). Nỗi đau về sự mất mát của Cha Yoo Ri khiến anh sống dằn vặt vì trách cứ bản thân không cứu được cô. Tình yêu anh dành cho Yoo Ri quá lớn, khiến anh bị ám ảnh đến nỗi mắc phải chứng sợ không gian hẹp.

Với nội dung hấp dẫn, tập 1 của Hi, Bye Mama đã đạt rating trung bình toàn xứ Hàn là 5,9% (19 giờ VN thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh tvN, theo Nielsen Hàn Quốc ). Tập 2 của bộ phim cũng ghi nhận tỉ suất người xem đạt mốc 6,1% - mức cao nhất so với phim chiếu cùng khung giờ (tập 8 của Tell Me What You Saw, ghi nhận mức rating 3,7%) và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa trong tương lai.