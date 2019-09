Hiền Hồ lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Quang Hải và chồng cũ DJ Tít

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 hi vọng truyền thông xem xét kỹ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội để không làm ảnh hưởng đến các cá nhân không liên quan. Cùng với đó, Hiền Hồ cho biết sẽ có hành động can thiệp và có thể nhờ đến pháp luật để xử lý những ai tung tin đồn nhảm. “Riêng với những nguồn tin đồn thiếu căn cứ trên mạng xã hội, phía Hiền sẽ có những hành động can thiệp cần thiết, và có thể nhờ đến pháp luật khi xem xét về mức độ ảnh hưởng của nó", Hiền Hồ cho biết.