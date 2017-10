Kể từ khi người mẫu Linh Chi công khai chia tay Lâm Vinh Hải, nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vợ cũ của anh là vũ công Lý Phương Châu. Bà mẹ một con từng chia sẻ đổ vỡ trong hôn nhân với quán quân So you think you can dance 2012 khiến cô rất đau khổ và bị mọi người gán ghép cho câu: “Gái có công nhưng chồng vẫn phụ”.

Tuy nhiên, sau đó người đẹp nhanh chóng quên đi quá khứ đau buồn và tìm cho mình hạnh phúc mới. Ngoài việc tập trung chăm sóc con gái Kỹ Kỳ, nữ vũ công cũng phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn trong công việc và công khai người yêu điển trai Hiền Sến.

Dù vướng nhiều scandal cho rằng cả hai đến với nhau khi Lý Phương Châu chưa ly hôn chồng cũ. Nhưng cặp đôi phủ nhận và cho rằng đó là tin đồn nhảm nhí nhất họ từng nghe. Lần đầu xuất hiện bên nhau là tại sự kiện công chiếu phim Yêu đi, đừng sợ. Sau đó, đôi tình nhân dính với nhau như sam.

Thậm chí, trên trang cá nhân của mình, Hiền Sến còn khẳng định muốn chở che, bù đắp cho người yêu suốt đời, bất chấp việc cô từng “qua một lần đò” và có một con chung với chồng cũ.

Tại sự kiện, cặp đôi dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết. Lý Phương Châu - Hiền Sến diện trang phục cá tính nhưng cũng không kém phần sành điệu. Nam vũ công điển trai còn thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách xách đồ và ân cần chọn trang phục cho người yêu. Tại sự kiện, cặp đôi dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết. Lý Phương Châu - Hiền Sến diện trang phục cá tính nhưng cũng không kém phần sành điệu. Nam vũ công điển trai còn thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách xách đồ và ân cần chọn trang phục cho người yêu.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Tiến Vũ, Thiếu Lan, Thiên Nga, Misoa Kim Anh, Dương Mạc Anh Quân, Bê Trần, Mlee, Quỳnh Anh Shyn... Họ cũng diện những bộ trang phục trẻ trung và không kém phần high-fashion.





Hồng Nhi

Ảnh: BTC