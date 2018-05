Hit mới của Ngô Diệc Phàm đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của Mỹ

Ngô Diệc Phàm là một trong những gương mặt nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Không chỉ tham gia diễn xuất trong hàng loạt tác phẩm ăn khách, trình diễn thời trang trên sàn catwalk đẳng cấp, anh còn là một giọng ca đầy triển vọng.

Mới đây, ca khúc Like That của nam ca sĩ đã tạo nên “cơn chấn động” khi chiếm vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng iTunes Mỹ, xếp trên cả những hit đình đám của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Zedd, Imagine Dragon, Shawn Mendes, Ariana Grande…



Được biết, Like That ra mắt vào ngày 18.5 và là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Ngô Diệc Phàm sau khi ký hợp đồng với hãng thu âm Universal Music Group. Lúc mới “lên sàn”, single này đánh bật cả Don’t Go Breaking My Heart của Backstreet Boys khỏi vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Và một tuần sau, Like That vẫn vững vàng ở ngôi vương bất chấp bao đối thủ khác. Like That cũng nhiều khả năng sẽ là single đầu tiên của cựu thành viên nhóm EXO lọt vào bảng xếp hạng nổi tiếng Billboard Hot 100 của Mỹ.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Thành tích của Like That làm fan của Kris không khỏi tự hào

Vậy là sau khi tấn công Hollywood qua hai phim XXX: Return of Xander Cage và Valerian and the City of a Thousand Planets, Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục đạt thành tích đáng ngưỡng mộ tại mảng âm nhạc. Ngoài ra, MV Like That với sự góp mặt của thiên thần Victoria's Secret Stella Maxwell ra mắt vào ngày 22.5 cũng đã thu hút gần 10 triệu lượt xem. Ngô Diệc Phàm lần đầu biểu diễn Like That tại Play House (Mỹ) vào ngày 25.5 (giờ địa phương) và quảng bá ca khúc tại các sự kiện ở Mỹ.

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, là nam ca sĩ kiêm diễn viên và nhà sản xuất âm nhạc rất được yêu thích ở Trung Quốc cùng nhiều quốc gia trên thế giới. Lấy nghệ danh Kris, anh bước chân vào làng giải trí với tư cách là một mẩu nhóm nhạc nam EXO. Đến năm 2014, nam nghệ sĩ bất ngờ ra đi vì lý do cá nhân. Việc rời nhóm của Kris từng tốn không ít giấy mực của báo chí vì lùm xùm kiện tụng giữa anh và công ty quản lý cũ SM Entertainment.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Vai diễn của Kris trong Tước Tích 2 rất được kỳ vọng

Rời Kpop và Hàn Quốc, Ngô Diệc Phàm về Trung Quốc phát triển sự nghiệp và đạt thành công lớn từ mảng phim ảnh, thời trang, âm nhạc và tham gia nhiều chương trình truyền hình đình đám như Show me the money bản Trung, Liên minh người thách thức, 72 Tầng kỳ lâu… Sắp tới, bom tấn Tước Tích 2 mà anh đóng vai chính sẽ công chiếu vào mùa hè năm nay.