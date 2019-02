Hồ Hạnh Nhi bầu bì vẫn đi đóng phim

Cuối tháng 1 vừa qua, Hồ Hạnh Nhi bất ngờ thông báo đang mang thai lần hai ở tuổi 40. Dự kiến, em bé sẽ chào đời khoảng giữa năm. Theo Mingpao, dù đang bầu bì, người đẹp vẫn tích cực làm việc trong dự án The Last Cook trên phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc). Bộ phim đã chính thức kết thúc quá trình ghi hình và cô cũng đã quay về lại Hồng Kông.

Nói về tác phẩm, Hồ Hạnh Nhi hóm hỉnh tiết lộ bản thân được lợi rất nhiều. Cô không chỉ cải thiện khả năng diễn xuất mà còn nâng tầm nấu nướng sau khi phim đóng máy. Đặc biệt, The Last Cook là bộ phim tiếp theo của Hồ Hạnh Nhi sau Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn từng gây sốt năm 2017. Đồng thời, đây cũng là tác phẩm cuối cùng của cô trước khi lâm bồn.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Nữ diễn viên tập trung làm việc trên trường quay dù đang trong thời gian thai kỳ

Trong The Last Cook, minh tinh sinh năm 1979 hợp tác với dàn diễn viên gạo gội như Trương Quốc Lập, Vương Cương và Trương Thiết Lâm. Trương Quốc Lập cũng giữ vai trò nhà sản xuất của phim. Chia sẻ về việc được làm việc cùng các đàn anh nổi tiếng, Hồ Hạnh Nhi kể: “Thầy Trương Quốc Lập thường chỉ bảo các diễn viên diễn trên trường quay. Tôi cũng rất lo lắng nhưng may mắn là thầy ấy rất hài lòng với màn thể hiện của tôi”. Cô cũng tiết lộ mình được Trương Triết Lâm khen ngợi sau mỗi cảnh quay chung.

Trong một bài phỏng vấn trước khi phim đóng máy, Hồ Hạnh Nhi cho biết thời tiết lạnh giá của Hoành Điếm khiến cô muốn gục ngã. Nữ nghệ sĩ tuyến bố: “Khi tôi trở về Hồng Kông, tôi sẽ chăm sóc bản thân hơn”. Cô bổ sung: “Tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian cho con trai hơn vì thằng bé sắp lên chức anh rồi”.

Góp mặt trong The Last Cook, vai diễn của sao phim Mẹ chồng khó tính vẫn chưa được công bố cụ thể. Được biết, tác phẩm lấy bối cảnh những năm cuối cùng của triều đại nhà Minh và có nội dung xoay quanh về ẩm thực. Phim được kỳ vọng sẽ là một làn gió mới giữa trào lưu cung đấu, chuyển thể tại làng phim ảnh Hoa ngữ hiện nay.