Hồ Ngọc Hà biểu diễn 'máu lửa' tại sự kiện của đạo diễn Lê Minh

Nếu nhiều người đẹp như Phan Thị Mơ, Hoa hậu Diễm Hương hay Trương Quỳnh Anh diện những thiết kế váy lộng lẫy thì Hồ Ngọc Hà lựa chọn bộ suit màu bạc, điểm họa tiết bắt mắt. Chiếc áo sơ mi xuyên thấu giúp nữ ca sĩ 35 tuổi khoe vẻ gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch

Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà còn nhận lời đạo diễn Lê Minh tham gia biểu diễn chương trình. Cô khoe vũ đạo điêu luyện qua các ca khúc được khán giả yêu thích như Em muốn anh đưa em về, Keep me in love và được nhiều khán giả khen ngợi bởi sự trẻ trung, phong cách biểu diễn máu lửa, đầy năng lượng.

Đạo diễn Lê Minh tâm đắc khi Hồ Ngọc Hà nhận lời biểu diễn tại sự kiện Ảnh: Duy England Trương Quỳnh Anh, Hoa hậu Diễm Hương, Phan Thị Mơ lộng lẫy đọ sắc tại sự kiện Ảnh: Duy England

Đặc biệt, nhiều khán giả tinh ý nhận ra giọng ca Cả một trời thương nhớ xuất hiện trong cả hai sự kiện chỉ với một bộ trang phục. Trước đó, nữ ca sĩ biểu diễn máu lửa cùng Thu Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong sự kiện Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM. Nếu như nhiều người đẹp có thể liên tục "biến hóa" trang phục khi chạy sự kiện thì Hồ Ngọc Hà lại mặc duy nhất một bộ cho hai event. Trước đó, g iọng ca Tội lỗi từng nhiều lần "bổn cũ soạn lại" nhưng cô vẫn khiến khán giả cảm thấy mới mẻ bởi biết cách biến tấu khéo léo cùng phụ kiện để tạo ra một bộ trang phục hoàn toàn mới. Hồ Ngọc Hà làm nóng sự kiện với màn biểu diễn cực sung Ảnh: Duy England

Trước đó, nữ ca sĩ cũng diện bộ suit ánh bạc này biễu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Ảnh: FBNV