Hồ Ngọc Hà chấp nhận không lấy cát-sê để được hát cùng diva xứ Hàn

Vừa đáp chuyến bay tới Việt Nam vào khuya 9.12, “báu vật” xứ Hàn đã nhanh chóng có mặt tại sự kiện để gặp gỡ truyền thông. “Sau lần đến Việt Nam cách đây không lâu, tôi bất ngờ vì sự chào đón và yêu thương của các bạn. Đêm diễn lần này cũng là món quà tôi muốn dành tặng cho tất cả mọi người. Hi vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mọi người trong ê-kíp sẽ giúp buổi diễn được tổ chức thành công và sẽ là một phần kỷ niệm đẹp cho tất cả chúng ta”, giọng ca You raise me up háo hức.

Bên cạnh nhân vật chính So Hyang, đây cũng là lần đầu tiên các nghệ sĩ Việt Nam đứng cùng sân khấu trình diễn với cô. Vốn đã biết tên tuổi và tài năng của diva xứ Hàn, họ không khỏi hào hứng lẫn hồi hộp trước thềm show diễn sắp tới.

Trong đó, nghệ sĩ Trấn Thành đặc biệt dành nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ đối với So Hyang. Danh hài ví việc góp mặt với vai trò MC trong chương trình là một niềm vinh hạnh, đồng thời cũng là áp lực không nhỏ cho chính bản thân anh và các đồng nghiệp.

Trấn Thành đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc cho chương trình Ảnh: BTC

“So Hyang là một người rất có nghị lực nên các bài hát cô ấy chọn thể hiện luôn mang một thông điệp hướng đến cộng đồng, xã hội. Bản thân cô cũng không phải là kiểu ca sĩ đi hát vì tiền mà quan trọng hơn cả là sự yêu thích, quý mến đặc biệt. Và tôi tin cô ấy đã dành cho khán giả, ban tổ chức Việt Nam một tình cảm quý mến rất lớn để xuất hiện với chúng ta ngày hôm nay”, anh nói.

Một điều ít ai biết Trấn Thành là người đã hỗ trợ ban tổ chức hết mình để có thể đưa So Hyang về Việt Nam thực hiện concert. Với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ, nam nghệ sĩ hi vọng có thể góp một phần sức của mình để biến ước mơ của anh và rất nhiều khán giả trở thành hiện thực. Đó là việc được tận tai, tận mắt thưởng thức một giọng hát vốn được xem là niềm tự hào của cả châu Á.

Các ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của các giọng ca hàng đầu Việt Nam hay các ca sĩ Hàn Quốc đều được anh lựa chọn, cân nhắc. “Rất hiếm hoi để có được một show diễn như thế này bởi những giọng ca trên đều có vị trí và sức nặng lớn trong nghề”, Trấn Thành nhận định Ảnh: BTC

Xuất hiện khá muộn tại buổi họp báo, Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý thu hút sự quan tâm đặc biệt từ báo giới. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do nhận lời chương trình vì cô từ lâu đã biết tiếng về So Hyang. Thế nên khi nhận được lời mời, cô đã lập tức đồng ý đồng thời chấp nhận không lấy cát-sê để chia sẻ nỗi lo kinh phí với ban tổ chức. Nữ ca sĩ hi vọng rằng với sức hút của mình cũng như các nhân vật khách mời, show diễn sẽ nhanh chóng "cháy vé" như mong đợi của ê-kíp thực hiện.

“Tham gia chương trình, giữa các danh ca, diva, tôi đặt tâm thế mình như một người trẻ hát bằng tất cả sự hồn nhiên, thoải mái. Bởi lẽ, tuổi đời, tuổi nghề không cho phép tôi có suy nghĩ phải so kè mình với các anh, chị. Tôi hi vọng rằng tất cả chúng tôi, khi mỗi người phô diễn thế mạnh của mình sẽ góp phần đưa đêm nhạc trở nên thật hoàn hảo trong cảm nhận của mỗi khán giả”, Hà Hồ chia sẻ.

Hồ Ngọc Hà thừa nhận không dám so kè với So Hyang Ảnh: BTC

Kết thúc buổi họp báo, So Hyang được đề nghị thể hiện một ca khúc quen thuộc của cô là Little Mermaid. Ngay khi vừa cất giọng, diva với giọng hát và kỹ thuật bậc thầy đã khiến Hà Hồ, Trấn Thành và các khách mời không khỏi “choáng ngợp”.

Nếu Hà Hồ ngay khi vừa nghe xong đã thán phục rằng đây quả thực là một giọng ca “báu vật” thì Trấn Thành cho biết anh tin tưởng đêm nhạc sắp tới sẽ là cuộc "đọ sức" giữa những “lão làng” trong âm nhạc mà trong đó, So Hyang là một người khiến chính những giọng ca hàng đầu cũng phải gặp áp lực.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, concert dự kiến kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Các ca sĩ sẽ lần lượt thể hiện các ca khúc thế mạnh của mình dựa trên tinh thần đêm nhạc. Trong đó, So Hyang và 2 ca sĩ Hàn Quốc sẽ thể hiện nhiều ca khúc Hàn và Anh, còn các ca sĩ Việt Nam sẽ có những màn kết hợp thú vị, đặc biệt là bộ ba ca sĩ Hà: Khánh Hà, Trần Thu Hà và Hồ Ngọc Hà...

So Hyang là một trong số nghệ sĩ châu Á hiếm hoi thường xuyên được đặt lên bàn cân cùng loạt diva hàng đầu thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Aretha Franklin... Seth Riggs, một giáo sư thanh nhạc nổi tiếng - người đã dạy cho nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới như Michael Jackson, Stevie Wonder, Barbra Streisand, Madonna, Michael Bolton… khi gặp So Hyang đã kinh ngạc trước giọng hát của cô và phải thừa nhận: "Đây là ca sĩ châu Á duy nhất có thể vượt qua bức tường thành của các ca sĩ Mỹ".

Tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự hâm mộ với diva và thừa nhận giọng hát, phong cách biểu diễn của cô đã trở thành chuẩn mực để họ định hướng phấn đấu trong nghề nghiệp. Trước đó, So Hyang từng đến Việt Nam biểu diễn với vai trò khách mời trong liveshow ca sĩ Thu Minh.