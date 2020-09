Hồ Ngọc Hà được MC Quỳnh Hương 'coi số' tình yêu và hát liên khúc hit cùng Erik, Hiền Hồ

Là một trong những hoạt động lớn trong chuỗi dự án Love Songs 2020, private show của Hồ Ngọc Hà “đến hẹn lại lên” đã trở thành bữa tiệc âm nhạc quen thuộc với khán giả vào tối thứ sáu hằng tuần. Tuần này Hồ Ngọc Hà cùng ê kíp tiếp tục mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc cùng những chiêm nghiệm tình yêu sâu sắc với sự xuất hiện của dàn khách mời đặc biệt: ca sĩ Erik, Hiền Hồ và MC Quỳnh Hương.

Mặc dù là đêm nhạc miễn phí nhưng Hồ Ngọc Hà và T Production luôn đầu tư chỉn chu và chất lượng, với mỗi đêm nhạc là mỗi chủ đề, không gian, bối cảnh khác nhau. Nếu như show đầu tiên là bối cảnh trong khu vườn, show thứ 2 mang không gian tĩnh mịch, hoài niệm thì show thứ 3 là một thư viện “vườn sách” đẹp mắt.

Chương trình được chia thành 2 phần, ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy cảm xúc. Ở phần đầu, Hồ Ngọc Hà tiếp tục giới thiệu và hát các ca khúc được yêu thích trong album Love Songs Collection 4 như: Đầu hàng, Anh bây giờ nhạt quá, Đã sai từ lúc đầu và trò chuyện cùng khách mời MC Quỳnh Hương. Đến phần hai là sự xuất hiện của 2 ca sĩ trẻ Erik và Hiền Hồ với vai trò khách mời đồng hành trong chương trình.

Sự xuất hiện của MC Quỳnh Hương mang đến những chia sẻ hấp dẫn khiến chương trình thêm ý nghĩa và sâu sắc. Những triết lý, quan điểm sống về tình yêu gần gũi khiến người nghe cũng phải gật gù. Quỳnh Hương còn “coi số” vui cho Hồ Ngọc Hà từ ngày sinh theo kiến thức “nhân số học” gắn liền với nữ MC trong khoảng thời gian gần đây.

Phần âm nhạc được biên tập hấp dẫn khi những ca khúc hit được hòa âm thành liên khúc bởi nhạc sĩ Hoài Sa . Hồ Ngọc Hà và Hiền Hồ hát chéo hit của nhau trong liên khúc Em ngày xưa khác rồi, Chợt nhớ về anh, My baby; với Erik lại là những bản hit của Em không sai, chúng ta sai, Lạc nhau có phải muôn đời, Sau tất cả và Keep me in love. Với phần biên tập âm nhạc hát hit của nhau để mang thêm phần thú vị cho chương trình, Hồ Ngọc Hà còn “dặn dò” khán giả: “Mong rằng các bạn sẽ không có bất kỳ sự so sánh nào ở đây vì âm nhạc là để thưởng thức”.