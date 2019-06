Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đăng ảnh tình tứ kỷ niệm 2 năm yêu nhau

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Lý chia sẻ hình ảnh tình cảm cùng Hồ Ngọc Hà tại một địa danh nổi tiếng của Mỹ. Anh cho biết đây là tấm ảnh được chụp trong chuyến du lịch đầu tiên của cả hai. Diễn viên Hương Ga viết: “Happy two year anniversary my love. This is from our first trip together. Love you the most” (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm hai năm tình yêu của tôi. Đây là chuyến đi đầu tiên của chúng tôi cùng với nhau. Yêu em nhất).

Cùng thời điểm này, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ hình ảnh lãng mạn kèm theo dòng trạng thái xúc động về bạn trai. Cô viết: “Hai năm tìm được người bạn tốt đủ để làm mình bình an và cảm thấy ấm áp. Cảm ơn anh nhé Kim Lý. Mình vốn thật sự chẳng tuyên bố cũng không che giấu. Sống thật có tí vất vả với sự đồn đoán nhưng đi ngủ ngon vì chẳng phải nghĩ chiêu giấu diếm. Nói thế đủ rồi nhỉ, vì hôm nay đã làm một ngày quá dài cho những chuyện không vui khác. Nhưng mình chưa bao giờ ngừng hi vọng những điều tốt đẹp luôn đến với mọi người và chính mình".

Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Phía dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Cao Thái Sơn, Tú Vi, Lê Giang… gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ và bạn trai. Đoan Trang viết: “Dễ thương quá Hà. Sống vui và hạnh phúc nhé cưng". Ốc Thanh Vân thích thú: “Ấm áp quá, luôn như vậy nhé hai bạn yêu”.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ cho tình cảm của hai nghệ sĩ. Họ chúc mừng Hồ Ngọc Hà vì trải qua nhiều sóng gió, cô tìm được bến đỗ hạnh phúc bên cạnh diễn viên sinh năm 1983. Thậm chí, một số khán giả mong chờ ngày cả hai chính thức “về chung một nhà”.

Nhiều khán giả mong chờ đám cưới của nữ ca sĩ và bạn trai Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý công khai hẹn hò sau khi thực hiện dự án Cả một trời thương nhớ. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung tại các sự kiện và công khai hình ảnh du lịch cùng nhau trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên mời bạn trai góp mặt trong các dự án âm nhạc của mình như Em muốn anh đưa em về, Hạnh phúc là đây...

Chuyện tình cảm của giọng ca Cả một trời thương nhớ với bạn trai được gia đình hai bên ủng hộ. Hồi tháng 12.2018, mẹ của Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh gặp gỡ gia đình Kim Lý tại nhà riêng của nam diễn viên ở Thụy Điển. Trong ảnh, các thành viên của hai gia đình thoải mái ăn uống cùng nhau. Hồ Ngọc Hà ngồi cạnh Kim Lý trong khi Subeo được nam diễn viên ôm vào lòng. Trong một bức ảnh khác, mẹ của Hồ Ngọc Hà thân thiết nắm tay mẹ Kim Lý, cả hai cùng nhau đi dạo và trò chuyện. Điều đó khiến nhiều khán giả mong chờ đám cưới của hai nghệ sĩ trong năm 2019.