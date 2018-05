Hồ Quỳnh Hương tiết lộ lý do không tiếp tục ra album bolero

Im hơi lặng tiếng một thời gian, Hồ Quỳnh Hương chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Take It Easy. Giọng ca đất Quảng Ninh khiến người hâm mộ bất ngờ khi hóa thân vào hình tượng cô nàng gợi cảm và cuốn hút, hẹn hò với hàng loạt hot boy. Đặc biệt, Take It Easy là ca khúc thuộc thể loại nhạc điện tử sôi động, chứ không phải một nhạc phẩm bolero như nữ ca sĩ đã theo đuổi gần hai năm trước.

Nói về sản phẩm mới, cô cho hay: “Nhiều người biết rằng tôi là người rất chậm và có phần "lười" ra sản phẩm mới. Thậm chí khi bắt tay thực hiện MV này, tôi còn nghĩ rằng mình chỉ hát thôi, còn MV sẽ tìm diễn viên đóng. Đây là sự nỗ lực nhất, cố gắng nhất trong khả năng của tôi”.

Việc ra sản phẩm nhạc điện tử thay vì bolero làm không ít fan đam mê chất giọng giàu cảm xúc của Hồ Quỳnh Hương ở dòng nhạc xưa không khỏi tiếc nuối. Đặc biệt, cô từng mất tới 4 năm để hoàn thành album Hương xưa 1, phải tham khảo ở những người mê nhạc xưa trước khi chọn từng bài hát mà mình "thấm" nhất.

Giọng ca gốc Quảng Ninh cho biết ở thời điểm 10 năm trước, cô đã "quậy" rồi nên việc trở lại với hình tượng này không khiến cô gặp quá nhiều khó khăn Giải thích câu hỏi không mặn mà với bolero, Hồ Quỳnh Hương cho biết: "Nhiều ca sĩ thường lựa chọn việc định hình một phong cách âm nhạc để phát triển. Nhưng với bản thân tôi, tôi muốn khán giả nhìn thấy mình đa dạng với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Nếu trước đây là ballad thì sản phẩm âm nhạc vừa rồi là bolero và mới đây nhất là nhạc dance. Theo đuổi nhiều phong cách âm nhạc khác nhau là con đường tôi lựa chọn để phát triển".

"Tôi muốn hình ảnh của mình đa dạng hơn, muốn được làm việc với Châu Đăng Khoa, Vũ Cát Tường... Tùy từng hoàn cảnh mà tôi có những lựa chọn phong cách âm nhạc riêng cho mình", Hồ Quỳnh Hương nói thêm.

Đồng thời, huấn luyện viên X Factor tiết lộ dự án âm nhạc này được cô lên kế hoạch từ một năm trước và đến giờ mới có thời gian trống để ra mắt, nên việc “đụng độ” các ca sĩ khác là điều cô không dự trù hay chuẩn bị.

“Tôi rất bận rộn với lịch trình kinh doanh, nên tranh thủ lúc này mọi việc đã có nhân viên hỗ trợ, cộng với việc tôi có cảm hứng nên êkíp hối thúc tôi công bố sản phẩm luôn, chứ không “ngâm” nữa. Tôi còn không để ý đến việc ai ra mắt MV trong thời điểm này, chỉ biết là ra mắt sản phẩm để dành tặng người hâm mộ, để khán giả không phải chờ đợi quá lâu”, Hồ Quỳnh Hương trả lời câu hỏi có ngại đụng với "bom tấn" của Sơn Tùng M-TP hay không.