Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 bị đề nghị dừng tổ chức?

Người đứng tên viết đơn là bà Phạm Thị Tuyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam).

Theo đơn, Công ty Phương Nam đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Truyền thông Đa Phong Cách (gọi tắt là Công ty Đa Phong Cách) để cùng nhau hợp tác, huy động vốn đầu tư và kêu gọi các đơn vị tài trợ nhằm bổ sung kinh phí cho cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018. Công ty Đa Phong Cách chỉ tham gia với tư cách là đơn vị đồng tổ chức cuộc thi với nhiệm vụ chủ yếu là kêu gọi nhà tài trợ và công tác truyền thông. Nhưng ngay sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty Đa Phong Cách đã cố tình gạt bỏ sự hiện diện của đơn vị tổ chức là Công ty Phương Nam.

"Đồng thời, công ty này còn cấu kết với ông Lý Minh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty Phương Nam) rồi tự ký hợp đồng và thu tiền của các đơn vị tài trợ, tự in và bán vé vào cửa. Trắng trợn hơn, đó là việc Công ty Đa Phong Cách chà đạp lên thỏa thuận hợp tác mà các bên đã ký kết, tự cho mình trở thành đơn vị đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 mà không cần sự hiện diện, thông báo, đồng ý hay thống nhất của Công ty Phương Nam”, trích thông tin từ lá đơn đã khiến dư luận xôn xao, bàn tán.

Đêm bán kết cuộc thi dự tính diễn ra vào tối nay 5.4 tại Kiên Giang

Ngay sau đó phía đại diện Công ty Phương Nam cũng đã có công văn chính thức gửi cơ quan thông tấn báo chí. Theo đó, nội dung công văn khẳng định Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 là một cuộc thi tầm cỡ quốc gia được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép thực hiện. Còn chuyện nội bộ của công ty không ảnh hưởng đến cuộc thi và Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

“Công ty Phương Nam với đại diện pháp luật là ông Lý Minh Tuấn. Con dấu của công ty hiện tại do ông Lý Minh Tuấn, đại diện theo pháp luật của công ty quản lý và cũng là con dấu duy nhất của công ty (căn cứ theo niêm yết mẫu dấu tại cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội). Bà Phạm Thị Tuyết không phải là chủ thể để đại diện công ty Phương Nam để làm công văn gửi đi các nơi. Bà Phạm Thị Tuyết chỉ có tư cách cổ đông chứ không phải là chủ tịch Hội đồng quản trị vì công ty Phương Nam chưa tiến hành các thủ tục bầu chủ tịch Hội đồng quản trị. Do vậy, công văn gửi tới quý cơ quan do bà Phạm Thị Tuyết ký với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc bất cứ công văn nào khác không được ký bởi đại diện pháp luật của công ty Phương Nam đều là không đúng chủ thể. Việc hợp tác với Công ty Đa Phong Cách là hoàn toàn hợp lệ, mọi sự phối hợp giữa hai bên trong việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện đang được diễn ra đúng nội dung hợp đồng và tốt đẹp", phía Công ty Phương Nam phản hồi báo chí.

Đại diện ban tổ chức phản pháo khi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 bị đề nghị dừng tổ chức

Phía ông Tuấn khẳng định việc phát hành vé bán tại vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 lúc đầu có dự định bán vé nhưng sau đó UBND tỉnh Kiên Giang có đề nghị xã hội hóa cuộc thi và tạo điều kiện cho người dân vào xem miễn phí nên sẽ tiến hành thu hồi vé đã bán và trả lại tiền cho những người đã mua.

Đại diện ban tổ chức khẳng định việc nội bộ giữa các cổ đông trong công ty sẽ tự giải quyết và cam kết không để ảnh hưởng gì đến tính pháp lý của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018.

Theo dự kiến, đêm bán kết sẽ được tổ chức vào tối 5.4 tại quảng trường Trần Quang Khải (Rạch Giá, Kiên Giang) và đêm chung kết sẽ được tổ chức tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 21.4.