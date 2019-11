Hoa hậu Giáng My: ‘Sách quý là kim chỉ nam soi sáng cho thanh niên Việt’

23.11 cũng là ngày đặc biệt của Trung Nguyên Legend, bởi đây là ngày kỷ niệm 16 năm ra đời thương hiệu cà phê thứ thiệt G7 (23.11.2003 - 23.11.2019). Ngay từ khi ra đời, G7 đã mang trong mình hoài bão, khát vọng chinh phục thế giới, với tinh thần của một chiến binh và sáng tạo không ngừng, đến nay G7 đã vươn ra toàn cầu, trở thành thương hiệu cà phê thứ thiệt được ưa chuộng và có mặt tại hơn 60 quốc gia; kỷ niệm 1 năm thành lập Bảo tàng Thế Giới Cà Phê - “Điểm đến mới của Việt Nam”, góp phần định vị Buôn Ma Thuột trở thành “Thủ phủ cà phê toàn cầu”. Và ngày này cũng là khởi đầu của một Hành trình ý nghĩa và cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu - cuốn sách đầu tiên của Hành trình được trao tặng.

Trong buổi giao lưu có sự góp mặt của nhà báo Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao - nhân chứng cho cột mốc đáng nhớ ngày 23.11 của Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Là người luôn đồng hành, cổ vũ dành nhiều tâm huyết cho Hành trình từ những ngày đầu, nhà báo Vũ Kim Hạnh xúc động chia sẻ: “Tôi may mắn được đồng hành cùng Trung Nguyên ở những cột mốc đặc biệt. Càng dõi theo những bước phát triển của Trung Nguyên, tôi lại càng khâm phục cái tâm - cái tài - khát vọng lớn của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ dành cho thế hệ trẻ mà cho cả quốc gia, dân tộc. Doanh nghiệp chỉ lo làm ăn đã đủ vất vả nhưng Trung Nguyên thì đem cả tiền bạc, cả trí lực để phục vụ cộng đồng đó là điều đáng trân quý. Tri thức cần được san sẻ, bởi nó chính là sức mạnh, là vốn liếng để tạo nên sự hùng mạnh của một quốc gia. Tôi rất ủng hộ Hành trình của Trung Nguyên vì nó đã góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên Việt có ý chí, có khát vọng, có trách nhiệm với bản thân và đất nước. Đã từ rất lâu, tôi luôn mong mỏi Hành trình của Trung Nguyên phải được nhân rộng trở thành một chương trình quốc gia, bởi giá trị nhân văn và thực tiễn mà nó đã mang lại”.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh cũng chia sẻ thêm về sách: “May mắn là người được chứng kiến cuốn sách đầu tiên Nghĩ giàu làm giàu mà Trung Nguyên trao tặng đến các bạn trẻ. Tôi hiểu tại sao Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ lại chọn cho các bạn. Cuốn sách quý này giúp các bạn trẻ nuôi khát vọng và tích lũy những bài học đắt giá để rút ngắn con đường đến với thành công”.

Tham gia Hành trình trong một ngày có nhiều dấu mốc đáng nhớ của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Hoa hậu Giáng My một người biết và đồng hành Hành trình từ những ngày đầu đã có những chia sẻ chân tình: “Chỉ những hành động từ trái tim đến với trái tim mới mang lại sự lan tỏa vững bền và mạnh mẽ nhất. My rất tự hào vì được đồng hành của với Hành trình của Trung Nguyên Legend làm những điều ý nghĩa cho các bạn trẻ. Hành trình đã giúp My có một niềm tin, một ước mơ tươi sáng về một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, tri thức và có chí hướng. My luôn trân quý những hành động đặt lợi ích dân tộc cao hơn mục đích cá nhân mà Nhà Sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã làm trong nhiều năm qua”.

Hoa hậu Giáng My không chỉ chia sẻ về câu chuyện thành công của mình mà còn gửi những lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên trường y: “Sức khỏe chính là nền tảng giữ được hạnh phúc, là sức mạnh đến các bạn cống hiến thật nhiều cho cộng đồng và xã hội. Các bạn là người có thể chữa lành những trái tim đau thương, quyết định sự sống còn nên hãy năng đọc sách, học hỏi thật nhiều để nuôi dưỡng tâm hồn của mình”.

Cũng trong buổi giao lưu, Hoa hậu Giáng My cũng có những chia sẻ về cuốn sách đầu tiên mà Hành trình đã trao tặng cho các bạn trẻ: Nghĩ giàu làm giàu đây là cuốn sách kim chỉ nam cho các bạn trẻ. Đôi khi một tư duy làm giàu của các bạn có thể giúp cho cả thế giới. Ngoài ra, những cuốn còn lại Khuyến học, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách, Quốc gia khởi nghiệp, My nghĩ các bạn nên đọc và ứng dụng cho mình bởi hãy nghĩ xa cho quốc gia, cho dân tộc mình”.

Buổi giao lưu càng trở nên sôi nổi và hào hứng bởi sự xuất hiện của ca sĩ Minh Hằng - đại diện cho thế hệ trẻ xinh đẹp, tài năng được đông đảo các bạn trẻ yêu mến. Đồng hành cùng với Hành trình trong một ngày ý nghĩa, Minh Hằng bày tỏ: “Điều thôi thúc Minh Hằng tiếp tục cùng với Hành trình là muốn chia sẻ những điều thật ý nghĩa mà Hằng đã đọc được, đã thấy được nhằm đánh thức khát vọng, nhiệt huyết nơi các bạn trẻ”. Trong buổi giao lưu Minh Hằng không ngại bộc bạch với các bạn sinh viên về những gian truân trong con đường nghệ thuật của mình: “Nhiều người cho rằng Minh Hằng catwalk rất là ghê, chân ngắn sẽ không làm được, bản thân không cho phép mình nản lòng, dù có ngã trên sân khấu nhiều lần hơn nữa thì Hằng cũng phải đứng dậy, sai thì mình có quyền làm lại. Thành công hiện tại của Minh Hằng không phải là sắc đẹp hay tiền bạc mà là một trái tim dũng cảm dám đương đầu với khó khăn thất bại”.

Tham gia Hành trình khơi gợi niềm đam mê đọc sách trong Minh Hằng: “Hằng đã mất 2 ngày để đọc và đọc cho hết cuốn sách Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách và chiêm nghiệm cho bản thân mình rằng càng thất bại nhiều lần thì thành công càng lớn. Đừng sợ thất bại, đừng ngại với thử thách bởi nếu cứ đứng yên một chỗ, ở những vùng an toàn thì bạn sẽ không bao giờ thành công được”.

Hành trình đặc biệt tại Trường CĐ Y tế Bình Dương đem đến những dấu ấn mạnh mẽ về nỗ lực hoàn thiện bản thân, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. Trong buổi giao lưu, bạn Hồng Thúy đã đặt câu hỏi: “Tại sao Tập đoàn Trung Nguyên Legend lại bền bỉ thực hiện một hành trình xuyên suốt, cùng với những cam kết, tinh thần phụng sự cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy?”. PGS-TS Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend - người đã cùng Hành trình và cùng Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ: “Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã thể hiện khát vọng của mình đối với thanh niên Việt qua cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu cách đây 10 năm, bởi làm giàu thực sự rất dễ nếu bạn biết phương pháp, biết nghĩ giàu cho bản thân, dân tộc, đất nước một cách bền vững. Bên cạnh đó, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ mong muốn mỗi hộ gia đình Việt Nam là một thư viện ánh sáng tri thức toàn diện. Và trong suốt nhiều năm qua, Hành trình của Trung Nguyên đã nhận được sự hưởng ứng của các bạn trẻ, của cộng đồng, xã hội ở trong nước và quốc tế muốn đồng hành cùng với Trung Nguyên để thắp lửa khát vọng cho 30 triệu thanh niên Việt; Trung Nguyên vẫn còn thì Hành trình vẫn tiếp diễn”.

Vinh dự được lựa chọn là điểm dừng chân của Hành trình trong một ngày vô cùng đặc biệt, cô Trần Tố Uyên - Bí thư Đoàn Trường CĐ Y tế Bình Dương, bày tỏ: “Cảm ơn Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã trao tặng những cuốn sách vô cùng quý giá cho trường trong một ngày ý nghĩa để thổi bùng nên ý chí, khát vọng đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn cho đội ngũ bác sĩ tương lai có thể cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Hành trình đã tạo nên sự lan tỏa không chỉ ở thế hệ thanh niên mà còn thắp lửa khát vọng cho người dân Việt Nam”.

Tiếp nối tâm huyết từ những ngày đầu tiên với “Ngày hội Sáng tạo vì khát vọng Việt” diễn ra tại Dinh Thống Nhất, đến nay sau gần 10 năm, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” đã vượt hàng ngàn km tiếp tục trao tặng ánh sáng tri thức đến thế hệ trẻ thông qua 5 đầu sách cuốn sách quý ở những vùng xa xôi nhất của đất nước. Chỉ riêng năm 2019, Hành trình đã đi qua 63 tỉnh thành với quãng đường hơn 10.000 km đường bộ và 2.000 hải lý để trao tặng hàng triệu cuốn sách quý.

Đặc biệt, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” đã nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của các bộ ban ngành: Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL, Bộ Quốc phòng, Quân chủng hải quân, Bộ LĐ-TB-XH… cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng, giới tinh hoa tri thức trong nước và quốc tế.