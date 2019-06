Hoa hậu Giáng My: ‘Thành công đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ’

Chương trình có sự góp mặt của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, ca sĩ Lều Phương Anh và Tổng giám đốc Phùng Khắc Huy. Ngoài những chia sẻ về con đường lập nghiệp của các vị khách mời, chương trình còn trao tặng các bạn sinh viên 5 cuốn sách trong Tủ sách Đổi đời được Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết chọn lọc là “Quốc gia khởi nghiệp”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách” những cuốn sách được đúc kết từ các bài học thành công của nhiều quốc gia, nhân vật ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mở đầu chương trình, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cho biết rất vinh dự khi lần đầu được tham gia Hành trình Từ Trái tim, chị đã nghe về chương trình từ nhiều năm trước và rất cảm phục cách nhìn nhận sâu sắc, nhân văn trong đường hướng của Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Hành trình Từ Trái Tim là một Hành trình cực kỳ ý nghĩa khi mang sứ mệnh trao truyền ánh sáng tri thức và Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ là người vĩ đại mới có thể khởi xướng nên chương trình vĩ đại như vậy”, Hoa hậu Giáng My chia sẻ.

Hoa hậu Giáng My tạo dấu ấn trong lòng khán giả sau khi chị đăng quang trong cuộc thi “Hoa hậu Đền Hùng”.Cho đến thời điểm hiện tại Giáng My luôn được xem là mẫu người phụ nữ đầy mạnh mẽ, thử sức trong nhiều lĩnh vực mới bằng thái độ tự tin bứt phá. Chính vì vậy chị đã có rất nhiều thành công trong nghệ thuật lẫn công việc kinh doanh. Giáng My nói rằng, thành công của chị trong quá khứ và hiện tại không phải là sự may mắn mà đó chính là nỗ lực không ngừng, dám nghĩ dám làm và dám đối diện với thách thức khó khăn. Các bạn sinh viên phải trau dồi kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm sống, đặc biệt phải có niềm đam mê khát vọng thành công. Khi đã đam mê thì phải bền bỉ theo đuổi đến tận cùng để vươn tới đích. “Đường đến vinh quang không trải hoa hồng”, Giáng My khẳng định.