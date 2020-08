Hoa hậu Khánh Vân được Võ Hoàng Yến truyền kinh nghiệm catwalk để dự thi Miss Universe

Dynamite của BTS trở thành video ra mắt trên Spotify có lượt truy cập lớn nhất năm 2020, phá vỡ kỷ lục trước đó do Taylor Swift thiết lập. Đồng thời MV này cũng giúp BTS phá vỡ thành tích mà BlackPink đạt được với How You Like That trên YouTube.