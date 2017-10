Miss World là cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh nên quy định vô cùng nghiêm ngặt. Toàn bộ thông tin, hình ảnh về phần thi tài năng đến nay vẫn được giữ kín.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã kịp ghi lại một số hình ảnh hậu trường bằng điện thoại cá nhân và gửi về cho người hâm mộ trong nước. Qua những hình ảnh hiếm hoi đó có thể thấy, đương kim Hoa hậu Việt Nam mặc áo dài truyền thống màu đỏ rực rỡ của nhà thiết kế Thuận Việt. Trên tay cô cầm chiếc đàn bầu, vui vẻ trò chuyện với các thí sinh.

Mỹ Linh cũng có thời gian giao lưu với giám đốc chuỗi khách sạn tài trợ cho cuộc thi đồng thời cũng là đơn vị phối hợp tổ chức Miss World 2017.

Đại diện truyền thông của Hoa hậu Mỹ Linh cũng vừa công bố clip độc tấu đàn bầu của người đẹp. MV được quay hết sức đẹp mắt, được người đẹp sinh năm 1996 thực hiện trước ngày lên đường sang Trung Quốc như món quà gửi tặng khán giả quê nhà đã và đang ủng hộ cô.

Đây cũng chính là những giai điệu được Mỹ Linh thể hiện tại đấu trường Miss World trong phần thi tài năng. Trong MV, Hoa hậu Việt Nam trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát với áo dài họa tiết lá sen cách điệu thể hiện bản mashup Trống cơm và We are The World khá thu hút.

Các hoạt động bên lề Miss World 2017 vẫn tiếp tục được diễn ra cho đến giữa tháng 11 nhằm tuyển chọn top 40 người đẹp xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết diễn ra vào tối 18.11 tại Sanya City Arena, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Hồng Nhi