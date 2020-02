Hoa hậu teen của Mỹ gặp khó khăn về tiếng Việt khi làm web-drama

Victoria Nguyễn sinh năm 2001 tại Mỹ. Cô gái này đã từng đoạt danh hiệu Miss Virginia Ambassador Preteen 2012 - 2013 khi chỉ mới 12 tuổi. Chỉ 1 năm sau, cô đoạt tiếp danh hiệu Miss American Coed Victory Preteen 2014, rồi 14 tuổi đoạt danh hiệu Miss Virginia Jr Teen American Coed 2015. Sau 3 năm học tập nghiêm túc về cả tiếng Việt lẫn chuyên môn thanh nhạc, Victoria Nguyễn chính thức trở lại bằng web-drama Alone kết hợp với đạo diễn Huy Trần. Phim còn hội tụ nhiều gương mặt trẻ như Mai Xuân Thứ, Gia Linh, Lê Khâm, Hòa Anh... Chỉ trong tập 1 ngắn gọn chưa đến 10 phút, phim đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả với câu chuyện học đường xoay quanh bộ ba Hoàng An - Thu Đông - Victoria.

Để có được những thước phim chỉn chu, đoàn làm phim đã làm việc liên tục trong 22 giờ không ngừng nghỉ. Không chỉ vậy, vai diễn lần này có tính cách hoạt bát, hòa đồng, năng nổ và vui vẻ của Victoria nên việc diễn xuất tròn trịa không quá khó đối với cô. Song, điểm duy nhất còn trở ngại cho cô gái gốc Việt là những câu thoại tiếng mẹ đẻ có nhiều từ khó vẫn chưa được thể hiện trơn tru.

Sau hơn 3 năm học tập nghiêm túc cả về tiếng Việt lẫn chuyên môn, Victoria Nguyễn đã chính thức quay trở lại bằng web-drama học đường Ảnh: NVCC

Ca khúc chủ đề của phim là Alone do chính nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường “đo ni đóng giày” cho giọng hát Victoria Nguyễn. Dưới sự dìu dắt của cô giáo thanh nhạc Thanh Lan, phần thể hiện của Victoria Nguyễn đúng với tinh thần tươi mới, trẻ trung của phim ngắn. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ: "Tuy khả năng phát âm tiếng Việt còn nhiều hạn chế nhưng tôi thấy sự cố gắng và đam mê của Victoria. Vì lý do đó tôi mới nhận lời viết riêng một ca khúc phù hợp với Victoria. Hi vọng rằng sau sản phẩm này khán giả sẽ có một sự nhìn nhận tốt hơn về những cố gắng của cô bé ca sĩ Việt kiều này”.

Mai Xuân Thứ, nam diễn viên chính sánh vai cùng với Victoria Nguyễn trong phim ngắn ngoài đời là một thầy giáo điển trai. Với vẻ ngoài điển trai cùng với kinh nghiệm diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc, Mai Xuân Thứ đã hỗ trợ và hướng dẫn cho Victoria Nguyễn thêm nhiều cảm xúc khi diễn xuất. Nam diễn viên cho biết bản thân anh ấn tượng Victoria Nguyễn là một cô gái dễ thương và hòa đồng. Khi có cơ hội tham gia dự án Alone của Victoria Nguyễn, anh để ý thấy cô rất nghiêm túc trong công việc. Dù chỉ là một người mới trải nghiệm diễn xuất nhưng cô ham học hỏi và tự mình trau dồi để diễn tốt nhất trong dự án lần này.