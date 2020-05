Hoa hậu Tiểu Vy gây ấn tượng với tóc ngắn cá tính

Trong thời gian đương nhiệm, Hoa hậu Tiểu Vy đã ghi dấu trong lòng khán khi lọt Top 30 Miss World và Top 5 Hoa hậu Nhân ái Thế giới. "Nàng hậu" cũng đạt giải Best Face of The year trong sự kiện Elle Beauty Awards 2020.

Ảnh: Hoàng Phúc