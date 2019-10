Hoa khôi nhập viện vì bị chỉ trích khi hôn say đắm bạn diễn trên truyền hình

Trong tập 44 Ngôi sao tình yêu có sự xuất hiện của Lương Lê. Cô là người mẫu tự do, đồng thời từng đoạt Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2017. Tham gia chương trình, cô đưa ra mẫu bạn trai lý tưởng của mình là người phải cao trên 1,72m, ngoại hình không quá gầy và là người thật thà. “Điều tôi thích ở người bạn trai là người giàu tình cảm, biết chia sẻ. Tôi muốn cùng nhau đi du lịch , đặc biệt là ở thiên đường Maldives”. Đồng thời, nữ chính thừa nhận cô là người sống giàu tình cảm, từng trải qua nhiều mối tình nhưng chưa có mối tình nào “khắc cốt ghi tâm".

Trong chương trình, nữ chính có cơ hội gặp gỡ với 5 chàng trai. Sau đó, cô quyết định lựa chọn chàng diễn viên tự do Võ Văn Được để tìm hiểu. Cả hai trải qua các câu hỏi của chương trình, trong đó đáng chú ý là câu hỏi: “Cảnh phim nào bạn trai không thích người yêu mình đóng nhất" với ba đáp án đưa ra là hôn nhau đắm đuối, trắng trợn sàm sỡ, nhảy gợi cảm cùng diễn viên khác. Minh họa cho câu hỏi, nữ chính phải thực hiện cảnh hôn với người bạn diễn khác. Do quá nhập tâm, cô hôn người này say đắm trước sự ngại ngùng của bạn cùng chơi.

Lương Lê cho rằng vì quen biết bạn diễn nên cả hai thoải mái thể hiện phân cảnh này Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi chương trình lên sóng, Lương Lê vướng không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều khán giả bày tỏ thái độ bức xúc trước hành động của nữ chính. Một người xem bình luận: “Một người đàn ông thông minh sẽ không chọn cô này làm vợ. Biết là diễn nhưng con người này không được". “Cô này lên đây để PR bản thân thôi, chứ yêu đương gì tầm này", một người xem khác bức xúc. “Tôi nghĩ cô này chỉ lên sóng lợi dụng chương trình nhằm tạo drama, tìm kiếm sự nổi tiếng cho bản thân”, khán giả khác đồng quan điểm.

Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả bày tỏ thái độ bức xúc, đòi tẩy chay chương trình vì sự xuất hiện của nhân vật nữ này. Một người xem không giấu được sự khó chịu: “Dễ dãi quá. Cho người ta sờ soạng mình là đang cho phép họ không tôn trọng mình. Chương trình này quá nhảm nhí". “Rẻ tiền thật sự, quá nhiều scandal. Tẩy chay chương trình này đi", một người xem đưa ý kiến. Tuy nhiên, một số khán giả lên tiếng bênh vực và cho rằng nụ hôn trong chương trình không phản cảm. Một tài khoản viết viết: “Hãy để nụ hôn là một nét văn hóa lịch sự để hiểu biết về nhau và cùng hân hoan trong niềm hạnh phúc cho đi - nhận lại. Không nên quá bài trừ nó như vậy".

Người chơi Văn Được "ngượng ngùng" khi chứng kiến khoảnh khắc tình cảm của Lương Lê Ảnh: Chụp màn hình

Trước làn sóng của dư luận, Lương Lê cho biết một số người đang cố tình mượn cớ để làm quá sự việc và tạo áp lực cho cô. Theo cô, người cùng thực hiện thử thách hôn tại trường quay hôm đó là nam người mẫu, diễn viên Ngự Bình. Cả hai trước khi tham gia chương trình là chị em khá thân thiết ở ngoài đời nên khi nhập vai cả hai đều rất tự nhiên, và nụ hôn hôm đó chỉ là chạm môi rất nhẹ nhàng, không hề “hôn ngấu nghiến” như lời của một số người nói.