Hòa Minzy mang hit 'Nàng tiên cá' đọ độ sung với Noo Phước Thịnh

Hòa Minzy là gương mặt được mong chờ nhất trong đêm nhạc tối qua. Diện trang phục crop-top khoe vòng eo 55cm, nữ ca sĩ khiến sân khấu bùng nổ với loạt vũ đạo nóng bỏng trong Nàng tiên cá. Đây cũng là lần đầu tiên Hòa Minzy thể hiện bản dance của bài hát này. Cô tiết lộ lẽ ra ngày 12.8 sẽ là ngày phát hành MV dance, tuy nhiên, vì lỗi kỹ thuật nên không thể ra mắt khán giả đúng như dự kiến. Đó là lý do chị cả nhà Hoa dâm bụt quyết định trình diễn phiên bản đặc biệt này trên sân khấu Lan Anh như cách đền bù cho người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy còn khoe giọng ca nội lực trong bản hit Rời bỏ đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng thời gian qua. Nữ ca sĩ lém lỉnh chia sẻ chính thành công của ca khúc này đã giúp cho cô không tạm dừng hoạt động nghệ thuật nữa.

Nhân vật chủ chốt kết show chương trình tối qua là Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ tự tin trình diễn hàng loạt bản hit làm nên tên tuổi như: I don't believe in you, Đến với nhau là sai, Cause I love you và Chạm khẽ tim anh một chút thôi. Mặc tin đồn tình cảm với hoa hậu Mai Phương Thúy, huấn luyện viên Giọng hát Việt 2018 "quẩy" hết mình cùng khán giả. Anh tiết lộ ngay từ lúc ngồi trong hậu trường, khi nhìn thấy phần biểu diễn của các đàn em đã muốn lên sân khấu ngay để hòa cùng không khí của đêm nhạc.