'Hoa Mộc Lan' mở màn ‘èo uột’ ở Trung Quốc với 23,2 triệu USD tiền vé

Đây là một khởi đầu chậm chạp của Hoa Mộc Lan - bộ phim sử thi kinh phí lớn về một anh hùng dân gian Trung Quốc tại thị trường rạp chiếu quan trọng nhất. Hoa Mộc Lan thua xa doanh thu tuần đầu ra rạp của phim Trung Quốc The Eight Hundred của đạo diễn Quản Hồ (khởi chiếu hôm 21.8) với 32,3 triệu USD. Đến nay doanh thu Eight Hundred đạt 336 triệu USD.

Làn sóng tẩy chay Lưu Diệc Phi và 'Hoa Mộc Lan' lan mạnh

Hoa Mộc Lan có cú chào sân khá ngang bằng Tenet của đạo diễn Christopher Nolan khi Tenet thu về 29,8 triệu USD ở thị trường Trung Quốc một tuần trước đó. Tuy nhiên, không giống như Tenet, Hoa Mộc Lan được làm nhằm thu hút lượng lớn khán giả xứ Trung.

Cảnh trong phim Hoa Mộc Lan

Bom tấn Hoa Mộc Lan với kinh phí sản xuất “khủng” 200 triệu USD, vấp phải tranh cãi chính trị và nhận nhiều đánh giá trái chiều ở Trung Quốc. Bộ phim từng được ấn định ra rạp vào tháng 3 nhưng bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19

Jeff Bock, nhà phân tích truyền thông cấp cao tại công ty Exhibitor Relations cho biết: “Đó là một màn ra mắt đáng thất vọng. Disney làm bộ phim này cho khán giả Trung Quốc và họ đã thấy nó thất bại”.

Hoa Mộc Lan gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội và bị nhiều khán giả tẩy chay vì ngôi sao Lưu Diệc Phi đóng chính trong phim này lên tiếng ủng hộ cảnh sát Hồng Kông trấn áp người biểu tình đồng thời phim được quay ở Tân Cương. Trong phần cuối, đoàn phim đã cảm tạ những cơ quan, đoàn thể ở Tân Cương - nơi liên quan đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn, bao gồm cả việc giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo vào các trại tập trung. Nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu các hãng truyền thông lớn không đưa tin về việc bộ phim được phát hành.

Tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới của Hoa Mộc Lan đạt 37,6 triệu USD tính đến hết ngày chủ nhật (13.9). Hãng Disney đang cố gắng thu lợi nhuận từ Hoa Mộc Lan thông qua chiến lược phát hành “khác thường” vì đại dịch Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp khiến nhiều rạp phim phải đóng cửa.

Disney đã phát trực tuyến Hoa Mộc Lan trên kênh Disney+. Tại Trung Quốc và các quốc gia khác mà Disney+ không hoạt động, Hoa Mộc Lan được phát hành tại các rạp chiếu. Hãng phim "nhà chuột" không cung cấp số liệu doanh thu từ hình thức phát trực tuyến của phim này.