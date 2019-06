Hoài Linh mặc đồ bà ba, mang dép lê đến ủng hộ cháu nuôi

Có mặt từ khá sớm, danh hài Hoài Linh cho biết anh rất vui khi thấy đứa cháu nuôi của mình có một sản phẩm đậm chất miền Tây như vậy. “Ở web-drama Tay buôn buông tay, tôi có giúp Khoa bằng cách tham gia một vai diễn nhỏ là vai Bảy Tình, nhưng đến sản phẩm này tôi lại bận công việc nên không tham gia được. Với tư cách là một người cậu, tôi hi vọng cháu mình có được một sản phẩm tốt để gửi đến khán giả. Khoa phải cảm ơn-ê kíp của mình vì nó may mắn có những cộng sự rất tốt, rất giỏi, sẵn sàng hỗ trợ Khoa hết mình như thế. Nhưng có một điều tôi muốn khuyên Khoa là con nên bớt nóng tính lại, có nhiều chuyện mình phải “kiềm” cái tôi của mình xuống, nóng tính quá mọi chuyện sẽ hỏng hết, nghe chưa?”, Hoài Linh nhắn nhủ đến cháu nuôi.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình lúc xem sản phẩm mới của Võ Đăng Khoa, danh hài Hoài Linh cho biết: “Tôi thấy Khoa làm rất tốt khi thể hiện được một số nét văn hóa miền Tây. Về chuyện giả gái, nó giỏi đấy chứ, giả gái đã khó, đằng này lại còn phải đi lên đi xuống ghe nữa. Nhiều lúc tôi thấy nó giả gái giống má nó (cũng là chị nuôi của tôi) ghê. Ngồi ở dưới quan sát, tôi mừng cho Khoa vì thấy khán giả cười nhiều. Họ cười vì phim vui thật sự chứ không phải cười vì thân tình, vì mối quan hệ. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Khoa ở những tập tiếp theo. Về phía Khoa, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ cháu khi có thể. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ cháu để Khoa có thể tiếp tục được hoạt động nghệ thuật vì đây là đam mê nhưng cũng là cái nghiệp của nó”.

Ảnh: BTC Chọn cho mình một góc khuất cuối rạp, tuy nhiên vì không muốn khán giả phải ngoái đầu lại nhìn nên nam danh hài sinh năm 1969 đi xuống lại sân khấu để tiện chia sẻ

Nam diễn viên Võ Đăng Khoa cũng cho biết anh hạnh phúc khi được cậu đến ủng hộ tinh thần trong buổi ra mắt này. Ngoài ra, "Hai Hận" chia sẻ anh không sợ bị so sánh với nghệ sĩ Hoài Linh mà còn lấy đó là tự hào nếu được so sánh: “Khoa nghĩ nếu được so sánh giống cậu, một cây hài nổi tiếng của Việt Nam thì lại càng thích chứ có gì đâu mà phải sợ. Tôi cũng không áp lực mà cảm thấy có thêm nhiều động lực khi được cậu Hoài Linh ủng hộ. Cậu tôi không đặt nặng vấn đề bắt tôi phải thật xuất sắc hay gì cả. Cậu đã làm nghề hơn nửa đời người rồi, còn tôi thì mới làm nghề nên tôi nghĩ khán giả sẽ không khắc khe quá về vấn đề này. Tôi thấy mình rất may mắn, nếu được chọn lại tôi vẫn mong mình được sinh ra trong một gia đình như vậy, được là cháu cậu, làm con của gia đình và tôi vẫn làm nghệ thuật”.

Võ Đăng Khoa tiết lộ nội dung của web-drama là một câu chuyện thật mà anh cóp nhặt được từ một người bạn của mình. “Đó là một người bạn ở Cần Thơ, một người thuộc cộng đồng LGBT. Qua câu chuyện của anh, Khoa thấy mình cần làm một cái gì đó để khán giả hiểu hơn về cuộc sống, tâm tự của những người đồng tính. Mặc dù bề ngoài họ đanh đá nhưng bên trong họ cũng có cảm xúc, có những nỗi khổ và họ cần được yêu thương, chia sẻ và cảm thông”.

Ảnh: BTC Võ Đăng Khoa hạnh phúc khi được cậu nuôi ủng hộ hết lòng khi tham gia nghệ thuật

Nam diễn viên trẻ từ chối tiết lộ số tiền bỏ ra để thực hiện dự án lần này vì sợ sẽ bị khán giả nghĩ anh đang than thở hay đánh bóng. Anh thành thật chia sẻ làm web-drama không mong lấy lời mà cầu cho đủ vốn. Tuy nhiên anh cho biết dĩ nhiên là không thể lấy lại vốn được nhưng anh nghĩ mình được nhiều cái khác. “Tôi được tình yêu thương của khán giả dành cho mình. Nếu không có Tay buôn buông tay thì cũng không có khán giả biết đến tôi. Tôi nghĩ mình được sự yêu thương của mọi người, sự yêu thương đó còn nhiều hơn cả tiền nữa”, anh nói.

Ghe bẹo ghẹo ai có sự tham gia của nhiều tên tuổi nghệ sĩ được yêu thích như Tấn Thi, NSƯT Kim Xuân, Thụy Mười, Đại Nghĩa, Võ Đăng Khoa, Hữu Đằng, Su Su, Phạm Hoàng Nguyên, David Phạm, Thanh Phong, Lê Bửu Đa, Quỳnh Lý, Kim Đào… Phim do đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện, tập 1 đã lên sóng vào tối 6.6 trên kênh YouTube của Võ Đăng Khoa.