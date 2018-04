Hoàng Oanh mời fan club đi xem 'Tháng năm rực rỡ'

Á hậu cho biết từ lúc phim ra mắt, cô phải đi châu Âu công tác nên bây giờ mới có dịp xem lại phim cùng fan. Trong không gian ấm cúng của quán cà phê nhỏ, Hoàng Oanh thoải mái trò chuyện, giao lưu cùng người hâm mộ. Diện áo thun, quần jeans, cô ghi điểm với vẻ ngoài năng động, cá tính. Tại buổi họp fan, bên cạnh việc trả lời những câu hỏi, cô có dịp ôn lại những kỉ niệm buồn vui từ ngày đầu vào nghề đến thời điểm hiện tại.

Nữ diễn viên quyết định hát mộc hai ca khúc Niệm khúc cuối và Nụ hôn đánh rơi dưới sự hỗ trợ đệm đàn của em trai ruột để dành tặng fan. Lần đầu khoe giọng hát trước fan, Hoàng Oanh được khen ngợi bởi chất giọng ngọt ngào, cảm xúc khi thể hiện hai ca khúc trong phim. Đáp lại tình cảm đó, người hâm mộ cũng dành tặng Hoàng Oanh những món quà đặc biệt đã được chuẩn bị trước, khiến người đẹp vô cùng xúc động.

Lúc đầu Hoàng Oanh, Khổng Tú Quỳnh đi casting cho vai Tuyết Anh lúc trẻ (do Jun Vũ đóng). Nhưng sau khi thử vai, hai người đẹp lại được giao cho vai khác. Á hậu Hoàng Oanh thủ diễn vai “ngầu” nhất phim là Mỹ Dung lúc trẻ, hay còn gọi là “Dung đại ca”. Đến bây giờ, khi bộ phim thành công cô vẫn bồi hồi: “Ngay từ đầu khi đọc kịch bản, tôi đã rất thích nhân vật Dung đại ca. Đây là vai diễn khó, đầy thách thức. Bản thân tôi lại là một cô gái thích thử thách nên tôi rất vui và hào hứng khi được đạo diễn tin tưởng giao cho vai diễn này. Ở Mỹ Dung toát lên được sự mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng rất giàu tình cảm. Rõ ràng hình ảnh của Dung đại ca khác xa với hình ảnh mà tôi đang xây dựng, nhưng lại bộc lộ được tinh thần bên trong của tôi lúc này. Ngược lại, nếu tôi vào vai Tuyết Anh, tôi sẽ lặp lại hình ảnh tiểu thư, dịu dàng trước giờ và sẽ không còn gì bất ngờ cho khán giả nữa”.

Người đẹp ôm hôn người hâm mộ Á hậu Hoàng Oanh và em trai trong ngày họp fan Á hậu Hoàng Oanh và em trai trong ngày họp fan



Cô yêu mến vai diễn đến mức cho biết nếu sau này đến tuổi U40 vẫn muốn diễn vai “Dung đại ca” một lần nữa. Bởi lẽ hình mẫu nhân vật này là những gì sâu thẳm trong Hoàng Oanh. Người đẹp mong muốn trở thành người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, lạc quan và truyền cảm hứng sống tích cực đến mọi người. Nữ MC đình đám cũng nghĩ vai Tuyết Anh sinh ra để dành cho Jun Vũ. Sự xinh đẹp và lạnh lùng đã giúp cô ấy hoàn thành tốt vai diễn lần này.

Sau khi bộ phim thành công ngoài mong đợi, Hoàng Oanh nhận định: “Tôi luôn quan niệm nếu chỉ đẹp thôi thì rất khó để đứng vững trong giới nghệ thuật và trong lòng khán giả. Đó cũng là lí do tôi quyết định rèn luyện, thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực, trong đó có diễn viên. Phần để được theo đuổi đam mê, phần để chứng minh năng lực trước công chúng. Một vài sự cố nghề nghiệp đã khiến tôi vuột mất những cơ hội của riêng mình. Vậy nên vai diễn Dung đại ca với tôi là một cột mốc đáng nhớ, là cơ hội may mắn mà tôi nghĩ, phải đủ duyên và đủ năng lực, tôi mới hoàn thành tốt”. Trong tương lai, người đẹp hi vọng sẽ có được những vai diễn mới góc cạnh hơn, thử thách hơn để bản thân được rèn luyện.