Hoàng Thùy Linh bật khóc khi nhận giải thưởng trên sân khấu tôn vinh tâm hồn Việt

ELLE Style Awards là giải thưởng thời trang thường niên của Tạp chí ELLE, vừa diễn ra tối 22.8 tại TP.HCM, quy tụ gần 100 nghệ sĩ và các tín đồ thời trang. Lễ trao giải của ELLE Style Awards 2019 có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đoan Trang, Trương Ngọc Ánh, Xuân Lan, Thanh Hằng, Hari Won, Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn, nhóm Monstar, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, Quang Đại, Châu Bùi, MC Liêu Hà Trinh…

Với chủ đề Celebrating VietSouls – Tôn vinh tâm hồn Việt, ELLE Style Awards 2019 không chỉ vinh danh những nhân vật tài năng, sở hữu phong cách cá nhân ấn tượng mà còn tôn vinh các cá nhân đại diện cho một thế hệ trẻ Việt Nam luôn nỗ lực, cầu tiến và vươn xa, những tài năng mang dấu ấn nghệ thuật Việt Nam, mang bản sắc tinh hoa dân tộc Việt vào trong từng sản phẩm và đạt được thành công nhất định trên thị trường quốc tế

Nhiều giải thưởng quan trọng được trao cho những gương mặt tài năng và phong cách, được nhìn nhận là hoàn toàn xứng đáng. Đây là lần thứ 2 Hoàng Thùy Linh trình diễn tại ELLE Style Awards nhưng là lần đầu tiên được vinh danh với giải thưởng thời trang và phong cách khiến Hoàng Thùy Linh xúc động đến bật khóc.

Hoàng Thùy Linh nhận giải trong "bộ cánh" ca khúc Để Mị nói cho mà nghe ẢNH: ĐẠI NGÔ

Năm nay, giải thưởng lần đầu tiên xuất hiện trong ELLE Style Awards là Super Icon, tôn vinh nhân vật có đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải trí , không những được công chúng mến mộ mà còn làm đẹp hình ảnh Việt với bạn bè quốc tế. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được mời trao giải Super Icon này cho Mỹ Tâm.

Đàm Vĩnh Hưng trao giải Super Icon cho Mỹ Tâm ẢNH: ĐẠI NGÔ

Chương trình diễn ra trong không gian sang trọng, đậm chất nghệ thuật không chỉ là những phần tôn vinh, trao giải mà còn có các tiết mục âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt như Hoàng Thùy Linh mang đến Để Mị nói cho mà nghe, Phương Uyên kết hợp cùng Bùi Anh Tuấn thể hiện Liên khúc Ngẫu hứng sông Hồng – Ngẫu hứng Lý ngựa ô đậm chất Rock hay rapper Đen với Chạy theo ánh mặt trời mang thông điệp đầy ý nghĩa.

Các nghệ sĩ nhận giải ELLE Style Awards 2019 ẢNH: ĐẠI NGÔ

ELLE Style Awards còn vinh danh các cá nhân đạt giải thưởng ở các hạng mục khác:

-Nam diễn viên phong cách nhất của năm: Liên Bỉnh Phát

-Nữ diễn viên phong cách nhất của năm: Ninh Dương Lan Ngọc

-Nam ca sĩ phong cách nhất của năm: Sơn Tùng M-TP

-Nữ ca sĩ phong cách nhất của năm: Hoàng Thùy Linh

-Người có phong cách cá nhân ảnh hưởng trên mạng xã hội nhất của năm: Châu Bùi

-Nghệ sĩ trình diễn phong cách nhất của năm: Quang Đăng và Nhóm Lifedance

-Trang bìa ấn tượng nhất của năm: Mỹ Tâm

-Người mẫu phong cách nhất của năm: Chà My, Trang Phạm, Trang Nguyễn, Kim Nhung

-Super Icon: Mỹ Tâm

-Nhà thiết kế thời trang của năm: Phương My

-Cống hiến cho ngàn thời trang của năm: Công Trí

-Hình ảnh đột phá của năm: Đen Vâu

-Vietnamese Pride Awards: Quốc Cơ – QuốcNghiệp - H’Henie – Tia Thủy Nguyễn

-Best Dress Of The Night: Yên Khê – Thanh Hằng – Mid Nguyễn – Minh Anh