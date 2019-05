Hoàng Thùy: Nhiều người chửi tôi thẳng mặt khi quyết định thi hoa hậu

Sau khi chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2019 (Hoa hậu Hoàn vũ), Hoàng Thùy đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Người đẹp bồi hồi nhớ lại thời gian chuyển hướng từ người mẫu sang thi nhan sắc. Cô kể: “Lúc đó tôi bị khủng hoảng trầm trọng nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi còn nhớ khi ban tổ chức vừa đăng hình lên trang chủ, lượt chia sẻ tăng một cách chóng mặt và chiếm 70% là phản đối sự lựa chọn của tôi”.

“Hơn thế nữa, tôi nhận được khoảng chục cuộc gọi từ những anh chị quyền lực trong nghề. Người nói tôi quá mạo hiểm, người chửi tôi thẳng mặt, nói tôi chưa gì chắc chắn mà dám đánh đổi, sẽ bị so sánh về năng lực. Nếu tôi trượt, sự nghiệp 7 năm gầy dựng coi như sụp đổ. Ngay cả đến đêm chung kết, tôi liên tục nhận được các cuộc gọi nói tôi rút. Ba ngày trước chung kết, tôi đã khóc nhiều sau khi diễn ra phỏng vấn kín cùng ban giám khảo, tôi phân vân không biết lựa chọn của mình liệu có đúng không?”, chân dài gốc Thanh Hóa tâm sự.

Tối qua 6.5, Hoàng Thùy bật khóc khi chia sẻ trên Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam về hành trình đến với đấu trường nhan sắc quốc tế . Khi được hỏi về những áp lực khi bị so sánh với dàn người đẹp như H’Hen Niê, Mâu Thủy, Trúc Linh…, người đẹp sinh năm 1992 nói: “Đây là sự may mắn và cũng là cái duyên của tôi. Tôi không muốn bị so sánh với bất kỳ ai. Giờ đây, tôi không còn mang tên Hoàng Thùy nữa mà sẽ tham dự với tư cách là đại diện của Việt Nam. Trọng trách của tôi cao hơn sự ích kỷ, nhỏ nhen khi so đo với bất kỳ một ai".