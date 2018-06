Hoàng Yến Chibi: ‘Đúng là tôi có người… chống lưng’

Hoàng Yến Chibi vừa có cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên.

* Từ ngày nổi lên với phim Tháng năm rực rỡ, có vẻ như khán giả yêu thích cái tên Hoàng Yến Chibi ở vai trò diễn viên hơn là ca sĩ. Có khi nào bạn suy nghĩ đến việc chuyển hướng hẳn sang phim?

* Giữa điện ảnh và âm nhạc có khi nào Yến buộc phải chọn 1 trong 2? Nếu như phải dành nhiều thời gian cho phim mà mất show đi hát bạn có lo… thất thu?

- Chuyện đó đã xảy ra rồi, khi đi phim tôi đã mất vài tháng nên việc bị giảm show đi hát, show sự kiện là thường xuyên. Nhưng tôi cũng vô tư lắm, không nghĩ ngợi nhiều chuyện đó đâu. Nếu không đi hát tôi vẫn đang đi diễn, vẫn đang làm nghệ thuật đó thôi. Nếu tôi đi chơi mà mất show diễn mới phải tiếc nhiều lắm. Việc phải đứng giữa lựa chọn điện ảnh và âm nhạc tôi chưa bao giờ phải đặt mình vào vị trí khó xử. Khi được Tổ đãi, có việc để làm tôi cố gắng hết sức. Dù sao giờ tôi cũng mới 23 tuổi, còn quá trẻ để tiếp tục cống hiến, nên tại sao phải lựa chọn theo cái nào bỏ cái nào, như thế thì hoài phí lắm. Tôi cố gắng sắp xếp cả hai.

* Vậy bạn phải “phân thân” cho 2 vai trò thế nào và bù cho fan ra sao?

* Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lúc tuổi teen, bạn có phải là người “nhiều sắc thái” vừa ngoan vừa nghịch như vai Hiểu Phương trong phim Tháng năm rực rỡ?

Hoàng Yến Chibi đa sắc thái trong Tháng năm rực rỡ. ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP.

* Có người nói, giá mà “cô bé” Hoàng Yến Chibi cao trên 1,60m chắc sẽ có thêm nhiều show không chỉ ca sĩ, diễn viên mà còn cả người mẫu thời trang?

- (Cười) Có người nói vậy thật sao, chắc là người ta nói vui thôi. Còn tôi vẫn thích bản thân nhỏ nhắn như bây giờ hơn.

* Và nếu có người gọi Hoàng Yến Chibi là hot girl nữa thì sao?

- Chưa có ai gọi tôi như thế và tôi cũng chưa bao giờ được “gán” cho danh xưng đó. Tôi đã định hướng theo nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, nên danh xưng hot girl với tôi xa vời lắm (cười). Tôi cứ giữ những vai trò mà mình đang có và khán giả yêu mến là đủ rồi.

* 20 tuổi bạn lập nghiệp tại TP.HCM. Những ngày đầu cô bé xứ Bắc vào phương Nam sinh sống có gặp nhiều khó khăn?

- Tính đến thời điểm này tôi đã Nam tiến được hơn 3 năm. Chắc chắn khi mới chân ướt chân ráo vào TP.HCM, bất cứ ai cũng gặp khó khăn, chỉ là ít hay nhiều thôi. Tôi cũng không ngoại lệ. Điều khó khăn nhất với tôi là 6 tháng loay hoay tìm cho mình hướng đi hợp lý, ê kíp phù hợp và quan trọng nhất là tìm show diễn cho chính mình để sống được ở TP HCM. Nhưng những khó khăn đó đã qua rồi và chuyện quá khứ cứ để nó ở quá khứ, làm kinh nghiệm cho bản thân trưởng thành hơn thôi.

ẢNH: DU NGUYỄN. Những khó khăn ở quá khứ làm kinh nghiệm cho Hoàng Yến Chibi trưởng thành hơn.

* Có người bảo bây giờ “cô bé" Yến ấy có người... chống lưng nên không phải lo lắng về tất cả. Yến nghe có bị… hoang mang? Theo bạn, người... chống lưng mình là thế nào?

- (Cười lớn) Đúng là tôi có người “chống lưng” mà. Đó là mẹ tôi và cả ê kíp luôn đứng phía sau hỗ trợ, định hướng cho tôi cần và nên làm gì. Người “chống lưng” của tôi là những người vẫn luôn âm thầm ở hậu trường hết mình ủng hộ, hỗ trợ và cạnh tôi mọi lúc. Nên nếu nói tôi có người “chống lưng” cũng đâu có gì phải hoang mang.

* Mẹ là người luôn bên cạnh, kiêm luôn quản lý. Vậy tất cả sự nghiệp, sở thích, công việc riêng của Hoàng Yến Chibi có phải do mẹ quyết hết ?

- Đến nay, sau hơn 3 năm Nam tiến, mẹ vẫn là người quản lý chính của tôi trong công việc, từ việc nhận show diễn, quản lý tài chính hay đưa ra lời khuyên nên làm gì. Tuy nhiên mẹ tôi là người phụ nữ rất tâm lý, những gì tôi cần tự lập hay cần tự quyết định mẹ sẽ không can thiệp. Bây giờ tôi 23 tuổi rồi, tôi cũng có những suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Tôi may mắn vì mẹ luôn ủng hộ mọi quan điểm. Hai mẹ con cũng tâm đầu ý hợp, hiểu nhau lắm. Nhiều người nói có mẹ làm quản lý sẽ bị gò bó, không tự do, nhưng tôi ngược lại. Tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Đi đâu cũng có mẹ chăm sóc, tài chính được quản lý chặt chẽ để có cách chi tiêu đúng mực, điều đó chẳng phải tốt quá rồi sao. Tôi còn thấy “lời to” khi mẹ làm quản lý nữa đó.

* Hiện cuộc sống của bạn ở TP.HCM thế nào?

- Tôi đang sống cùng mẹ và em trai ở TP.HCM như bao người khác.

* Giờ Hoàng Yến Chibi không còn bé nữa để chỉ mãi bên cạnh mẹ. Hãy nói một chút về “người ấy”?

- Đúng là hiện tại tôi có làm quen một người nhưng tất cả vẫn chỉ ở mức độ đó thôi nên tôi chưa thể nói trước được điều gì. Tôi muốn khán giả nhắc đến Hoàng Yến Chibi là sẽ nói về các sản phẩm nghệ thuật. Ví như điện ảnh, âm nhạc, đến hình ảnh, phong cách của tôi thay đổi thế nào chứ không phải chuyện đời tư. Khi nào đến thời điểm phù hợp, cần chia sẻ chuyện tình cảm, tôi sẽ tự lên tiếng.

* Xin cảm ơn và chúc Yến sẽ có nhiều show diễn lẫn vai diễn mới.



Thực ra không cần đến phim Tháng năm rực rỡ tôi mới suy nghĩ đến việc chuyển hướng theo nghiệp diễn mà từ trước đó tôi đã có cơ hội tham gia nhiều dự án phim sitcom, điện ảnh, truyền hình rồi. Nếu ai theo dõi quá trình hoạt động nghệ thuật của tôi đều biết, trước đây từ năm học trung học tại Hà Nội tôi đã tham gia dự án phim sitcom Cửa sổ thủy tinh dài hơn 100 tập và khi Nam tiến, với giải Quán quân Tôi là diễn viên, tôi có thêm nhiều lời mời tham gia các bộ phim điện ảnh. Ví như: Lộc phát, Cô gái đến từ hôm qua... Năm 2017, với vai thứ chính trong phim Cô gái đến từ hôm qua, tôi may mắn nhận giải thưởng điện ảnh Ngôi sao xanh. Tuy nhiên, từ khi chính thức Nam tiến theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, tôi đã định hướng bản thân là một người nghệ sĩ đa năng, có thể hoạt động song song cả điện ảnh và âm nhạc. Hiện cả hai lĩnh vực tôi đều dồn hết tâm sức theo đuổi, không bên nào nặng hơn bên nào.- Để bù lại cho fan, tôi thường cân đối thời gian hợp lý nhất để có thể hoạt động song song cả hai lĩnh vực. Ví như tháng này tôi đi phim thì tháng sau tôi sẽ tập trung ca hát nhiều hơn để khán giả không quên mình ở cả 2 vai trò. Như năm 2017, tôi mất nửa năm đi đóng phim nên cuối năm tôi phải gấp rút thực hiện một sản phẩm âm nhạc để gửi tặng khán giả. Nghe có vẻ sống vội nhưng tôi lại thích như thế.- Thực ra tôi không được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thời học sinh như các bạn cùng tuổi đâu. Vì ngoài thời gian học văn hóa, tôi còn đi diễn nữa. Nên khi đi học, tôi rất ít bạn. Tôi không có điều kiện để nghịch như người ta bảo “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Khi đóng phim Cô gái đến từ hôm qua và Tháng năm rực rỡ là lúc tôi được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc thời học sinh nhất (xúc động).