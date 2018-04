Hoàng Yến Chibi hôn sâu Tiến Vũ, cả hội bạn thân sốc đến tận óc

Vai diễn mối tình đầu của nữ diễn viên chính trong phim Tháng năm rực rỡ do diễn viên mới Tiến Vũ đảm nhiệm. Say mê vẻ đẹp trai của hot boy Đà Lạt, Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi đóng) thường đi theo khắp nơi và vào quán cà phê sinh viên để nghe anh đàn. Mối tình niên thiếu này chấm dứt khi Hiểu Phương phát hiện ra người mình thầm yêu mến đã dành tình cảm cho cô bạn cùng nhóm Tuyết Anh (Jun Vũ đóng). Bài hát Nụ hôn đánh rơi do Hoàng Yến Chibi trình bày trong phim "gây sốt" chính là nói về mối tình không thành của mình dành cho Tiến Vũ.

Mới đây, không cần phải đợi đến lần “trùng phùng” sau 25 năm để Hiểu Phương trao lại cho Đông Hồ món quà năm xưa, giờ đây, cặp đôi đã tự tạo ra kết thúc đẹp hơn sau màn đánh rơi nụ hôn trong phim từng gây tiếc nuối cho những khán giả yêu điện ảnh.

Hoàng Yến chia sẻ: "Sau khi xem xong phim, mọi người đều khá cảm mến anh Đông Hồ trong Tháng năm rực rỡ vì người đâu lại đẹp trai, lãng tử như thế" Riêng về Tiến Vũ, anh chia sẻ phải casting 2 lần mới nhận được vai Đông Hồ. Lần đầu không được gặp trực tiếp đạo diễn, Tiến Vũ ra về rồi nhận được mail bị trượt Nhưng khoảng 1 tháng sau, nam diễn viên sinh năm 1994 đang đi quay thì bên phim gọi mời đến cast lần 2, gặp đạo diễn Nguyễn Quang Dũng rồi thi đậu

Không chỉ khiến fan của bộ phim Tháng năm rực rỡ dậy sóng, nụ hôn sâu của cặp đôi Hoàng Yến Chibi - Tiến Vũ còn khiến các thành viên nhóm Ngựa Hoang xôn xao vì bất ngờ. Trên trang cá nhân, Khổng Tú Quỳnh viết: “Chị chị em em nặng nghĩa tình, hôn sâu em giấu cho riêng mình là sao con Phương Phan Rí kia”. Trong khi cô nàng Minh Thảo thì dành lời chúc mừng cho Hiểu Phương vì đã thực hiện được nụ hôn mơ ước, thì nàng Tuyết Anh lại chia sẻ trên trang cá nhân là dù sao cô cũng đã là người giành được nụ hôn đầu của Đông Hồ rồi.

Thực tế, cặp đôi đang tham gia một chiến dịch khuyến khích người trẻ chủ động và dám thổ lộ tình cảm với người mình thương, tránh để thanh xuân trôi qua với lời "giá như" ngày ấy.... Hoàng Yến nói: “Trong phim, Hiểu Phương đã để lỡ mất nụ hôn đầu với anh chàng lãng tử Đông Hồ, nhưng ngoài đời, Yến và các bạn không được để như thế nhé. Chúng ta đừng ngại bày tỏ tình cảm chân thành của mình với người ấy và dành cho họ một nụ hôn sâu để đời nha”.

Ở hậu trường, trái ngược với tính cách nhút nhát trên phim, nhân vật có biệt danh “Phương Phan Rí” (Hoàng Yến Chibi đóng) còn chủ động trò chuyện, đùa giỡn, thậm chí còn “vọc” tóc của chàng trai Đông Hồ (Tiến Vũ đóng) Cả hai còn liên tục thể hiện những hành động chăm sóc nhau Được biết, để thực hiện màn yêu đương ngọt lịm này, Hoàng Yến Chibi và Tiến Vũ đã dầm mưa cả giờ đồng hồ

Tiến Vũ cho biết anh rất vui khi nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ dù chỉ thủ vai phụ trong phim. Về cảm giác khi thực hiện nụ hôn sâu với cả hai người đẹp Tuyết Anh và Hoàng Yến thế nào, anh chỉ cười và cho biết: “Cả hai đều là những màn hôn sâu để đời”. Anh còn tiết lộ ở đời thường, khi thấy tim mình rung động, anh sẽ không ngần ngại tỏ tình với người ấy và chắc chắn sẽ thực hiện ngay một nụ hôn sâu say đắm. “Nếu nụ hôn đầu tiên ấy mà được thực hiện dưới mưa thì càng thêm lãng mạn”, anh chia sẻ. Hiện tại Tiến Vũ đang chuẩn bị ra mắt những dự án phim mới của mình là Yêu em, anh chạm vào đâu sẽ ra mắt vào tháng 4 và Em gái mưa vào tháng 5.