Học trò Minh Hằng suýt bị hủy hôn vì lo thi 'The Face Vietnam'

Trong chương trình, Trúc Thanh kể lại cô chính là người chủ động đề nghị kết hôn: “Tôi và Xuân Phúc bằng tuổi, mà thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm. Vì vậy, tôi nói với Phúc cưới đi, rồi cả hai cùng nhau xây dựng”. Cô cho biết lúc đó Xuân Phúc cũng đắn đo vì cả hai đều chưa có gì trong tay, nam người mẫu lại vừa mới vào Nam lập nghiệp. Cô nhớ lại: “Nhà cửa, xe cộ đều không có. Phúc là đàn ông, nên cái tôi càng lớn. Vì vậy mà hai đứa thường xuyên cãi nhau. Nhiều lần giận quá, tôi nói với Phúc bây giờ cưới hoặc thôi, chứ tôi không thể chờ thêm 2, 3 năm nữa được”.

Cả hai lên kế hoạch làm đám cưới sau một năm. Tuy nhiên thời điểm đó, Xuân Phúc lại tham gia chương trình The Face Vietnam trong khi chương trình gặp trục trặc, dời lại thời gian ghi hình đúng giai đoạn đám cưới sắp diễn ra. Trong lúc Trúc Thanh ở nhà một mình sắp xếp mọi việc thì học trò Minh Hằng buộc phải vào nhà chung, bị tịch thu điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài: “Tôi không biết được một thông tin nào về anh ấy. Sau khoảng 3 tuần, tôi cảm thấy rất áp lực và không biết phải làm gì khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến đám cưới. Tôi phải một mình đi thử đồ cưới, một mình đặt nhà hàng, đến việc đi vay tiền tôi cũng phải đi một mình. Thậm chí nhiều lúc tôi còn nghĩ hay thôi mình không cưới nữa. Tại sao đám cưới của hai người mà chỉ có một mình tôi lo”, Trúc Thanh nghẹn ngào chia sẻ.

Diễn viên Xuân Phúc không hối hận khi chủ động rời The Face để làm đám cưới cùng vợ xinh như hot girl

Trúc Thanh ban đầu nghĩ rằng Xuân Phúc nói trở về để an ủi cô, nhưng vẫn sẽ thi cho xong. Vì theo dõi anh qua truyền hình , cô thấy anh đang làm rất tốt. Nhưng chỉ vài ngày sau, Xuân Phúc gọi điện báo rằng anh sắp được về khiến cô bất ngờ. Cô cũng thú nhận, khoảng thời gian đầy thử thách trước đám cưới rất có ý nghĩa. Vì nhờ đó mà cô hiểu được rằng, mình ở đâu so với sự nghiệp của anh: “Tôi thấy thương anh ấy lắm, vì tôi biết anh rất tâm huyết với cuộc thi đó. Tôi cũng vui, nhưng cũng buồn, vì tại mình mà anh ấy phải dừng lại”, cô nghẹn ngào. Đáp lại lời vợ, Xuân Phúc cho biết, The Face là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, nhưng Trúc Thanh mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Vì vậy, anh khẳng định bản thân không hề hối tiếc về quyết định rời chương trình.