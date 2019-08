Hollywood vẫn hào hứng 'làm lại' phim cũ

Như phim Noir (phim đen) là thể loại phim chính trong cuối những năm 1930 đến cuối những năm 1950. Phim hài đã là xu thế của thập niên 1930 đến 1940. Phong trào phim cao bồi từ thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960. Phim remake (làm lại) cũng là một xu hướng trong nhiều năm của Hollywood.

Theo thống kê của trang thông tin Number.com, từ năm 2004 phim được làm lại nhiều dần lên: năm 2004 có 14 phim, năm 2005 là 22 phim, năm 2006 là 24 phim. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm Hollywood có khoảng 20 phim được làm lại từ các phim đã ra đời trước đó.

Năm 2019 chứng kiến doanh thu của phim remake tăng đột biến: chỉ nửa năm đã đạt 1,196 tỉ USD, chiếm 17,26% thị trường, cao hơn những năm cao điểm của phim remake trước đó nhiều, dù số lượng phim remake trong năm không tăng, chỉ có khoảng mười mấy phim.

Trước hết phải kể đến các phim làm lại live-action bom tấn của Hãng Walt Disney. Theo Box Office Mojo, doanh thu của các phim này trên toàn thế giới là rất cao như The Lion King thu 1,340 tỉ USD, Aladdin thu 1,035 tỉ USD, Dumbo thu 353 triệu USD. Các bộ phim này đều làm sống lại một thời tuổi thơ của rất nhiều khán giả và chinh phục họ bằng những kỹ xảo mãn nhãn. Khán giả được sống với câu chuyện yêu thích bằng những hình ảnh thật đến từng chi tiết làm tăng sự trải nghiệm lên một tầng cao mới so với phiên bản hoạt hình trước kia.

Ngoài ra, các phim người thật cũng được chú ý không kém, đặc biệt là hai phim hành động doanh thu cao là Godzilla: King of the Monsters (thu 385 triệu USD trên toàn thế giới) và Men In Black: International (thu 250 triệu USD). Các bộ phim này thành công là do đã cải thiện đáng kể về mặt nội dung so với bản gốc, câu chuyện hiện đại và bối cảnh được mở rộng hơn, các chi tiết kỹ xảo thật và hoành tráng hơn. Đây không chỉ là những bộ phim làm lại mà còn là những bộ phim được làm mới, cả về cốt truyện và yếu tố kỹ xảo, theo phong cách hiện đại hơn.

Có thể nói, phim remake không phải là phim dành cho những nhà làm phim cạn ý tưởng mới mà là dành cho những người thật giàu ý tưởng để làm mới lại những ý tưởng đã có sẵn. Khán giả đang trông chờ những phim remake đình đám sẽ ra mắt vào dịp cuối năm nay: Charlie’s Angels (công chiếu 1.11), Maleficent: Mistress of Evil (công chiếu 18.10), Lady and the Tramp (công chiếu 12.11).