Hơn 200 tỉ đồng đầu tư dự án phòng cháy, chữa cháy khu phố cổ Hội An

Ngày 18.3, một lãnh đạo TP.Hội An cho biết, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 vừa thông qua Nghị quyết đầu tư dự án phòng cháy, chữa cháy khu phố cổ Hội An tại kỳ họp thứ 22 (hôm 16.3). Dự án do UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư.

Thời gian thực hiện dự án là 5 năm (từ 2021 - 2024). Phạm vi đầu tư dự án gồm khu vực 1, 2 phố cổ Hội An có diện tích gần 290.000 m2 với 1.107 di tích các loại cần bảo vệ. Theo đó, sẽ đầu tư xây lắp hệ thống báo cháy tự động tại 1.107 di tích khu phố cổ, xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy, bể chứa nước ngầm 1.000 m3 nước, hệ thống điện thông minh, hệ thống cảm biến khác nhau để thu thập dữ liệu, camera giám sát chữa cháy…

Việc triển khai dự án phòng cháy, chữa cháy khu phố cổ Hội An được đánh giá vừa có tính cấp thiết trong công tác bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An, đồng thời có ý nghĩa chiến lược góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.