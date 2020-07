Hot Tiktoker Bo Bắp - Văn Võ Ngọc Nhân trình làng MV đầu tay

Văn Võ Ngọc Nhân không phải là một gương mặt quá xa lạ với khán giả. Chàng trai sinh năm 1997 này là một VJ, diễn viên tự do trước khi trở thành Tiktoker nổi tiếng tại Việt Nam với biệt danh Bo Bắp và sở hữu lượng fan không hề thua kém bất cứ nghệ sĩ thực thụ nào (2,5 triệu người theo dõi).

Văn Võ Ngọc Nhân sinh ra và lớn lên tại Phú Yên, yêu thích nghệ thuật từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đành phải gác lại niềm đam mê này để đi học nghề theo lời khuyên của ba mẹ. Nhưng, ước mơ về nghệ thuật từ thời thơ bé cứ ngày càng lớn dần, thôi thúc Văn Võ Ngọc Nhân phải đi tìm lại chính bản thân mình. Đó là lúc, anh lấy hết can đảm để xin ba mẹ cho vào TP.HCM “lập nghiệp”.Trước quyết tâm và đam mê ca hát cháy bỏng của con trai, ba mẹ Văn Võ Ngọc Nhân đã không thể từ chối.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Phú Yên, Văn Võ Ngọc Nhân từng phải tạm xếp lại giấc mơ ca hát để học nghề, trở thành một thợ cắt tóc Ảnh: NSCC

Ý thức được mình bắt đầu từ số 0 nên Văn Võ Ngọc Nhân quyết định đi học diễn viên để tích lũy kinh nghiệm. Cơ hội đã đến khi anh chàng tự thực hiện một video clip ngắn và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của mọi người. Đây được xem là bước ngoặt lớn nhất, đánh dấu cái tên Bo Bắp trong lòng cư dân mạng.

Từ những video vui nhộn nhằm mang đến nguồn năng lượng tích cực cho các bạn trẻ, anh mạnh dạn bước ra " thế giới bên ngoài" thông qua nhiều hoạt động văn hóa giải trí hơn. Năm 2019, Văn Võ Ngọc Nhân đăng ký tham gia cuộc thi The Voice, thuộc đội của huấn luyện viên Tuấn Ngọc và lọt vào top 8 chung cuộc.

Quyết định dấn thân vào con đường ca hát, Văn Võ Ngọc Nhân lựa chọn dòng nhạc ballad. Anh từng trình làng nhiều bản cover từ các ca khúc hit như: Anh cứ đi đi, Hết thương cạn nhớ...

Bo Bắp là một trong những người tham gia TikTok ngay từ lúc nền tảng này mới vào Việt Nam từ năm 2017 và nhanh chóng trở thành cái tên thu hút với những clip thú vị Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc đầu tay của Văn Võ Ngọc Nhân lại là một ca khúc mang hơi hướng EDM sôi nổi và đầy sắc màu: Where are you được sáng tác bởi Hoaprox và Đặng Minh.

MV mang đến nét đẹp hoang sơ ở vùng biển Ninh Thuận . Đó cũng là cách mà anh chàng ca sĩ lan tỏa cảm xúc đến những người trẻ: hãy sẵn sàng trải nghiệm để nguồn năng lượng tuổi trẻ luôn tràn đầy; hãy đi và khám phá những chân trời mới để thanh xuân của bạn không đơn điệu và nhàm chán.

Về thông điệp của MV, Văn Võ Ngọc Nhân chia sẻ: “Ước mơ là thứ không dễ để chúng ta chạm tay. Để có được nó, chúng ta phải trải qua những con đường chông gai, với muôn vàn thử thách và người vượt qua được tất cả là người xứng đáng nhất”.