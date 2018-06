Hương Giang Idol thị phạm catwalk không kém các siêu mẫu

Với mong muốn tìm kiếm những gương mặt mới lạ, thể hiện đúng tinh thần mà show diễn hướng đến: gợi cảm, tự do phóng khoáng và nổi loạn, Đỗ Long đã nhờ cậy Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang và siêu mẫu Võ Hoàng Yến trực tiếp casting.

Sự xuất hiện của mỹ nhân chuyển giới và giám khảo The Face 2018 làm không khí buổi casting thêm sôi động. Nếu nữ ca sĩ Vietnam Idol gây ấn tượng với bộ jumpsuit xanh pastel cắt xẻ táo bạo nhằm khoe vóc dáng chuẩn thì Võ Hoàng Yến chọn vest ngắn khoe chân dài thẳng tắp.

Võ Hoàng Yến làm nóng không khí của buổi casting bằng màn thị phạm ấn tượng, trong khi Hoa hậu Chuyển giới có những chia sẻ thú vị về kỹ năng làm chủ sân khấu

Nhận xét về việc mời Hương Giang Idol lấn sân thời trang, Đỗ Long cho hay: "Cô ấy có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang với quãng thời gian không hề ít "tung hoành" làng giải trí. Cộng với kinh nghiệm chinh chiến cuộc thi nhan sắc, Hương Giang đã truyền đạt cho các ứng viên cách tỏa sáng và làm chủ sân khấu".

Trước khi thị phạm cho dàn người mẫu chuyên nghiệp, Hương Giang Idol từng góp mặt tại sàn diễn Vietnam International Fashion Week 2018, trở thành tâm điểm thu hút bởi vẻ đẹp gợi cảm và kỹ năng catwalk điêu luyện trên sàn runway với đôi giày cao 20cm.

Các gương mặt tham dự casting bao gồm những chân dài nổi bật của làng mẫu như Hương Ly, Kim Dung, Trà My... Show diễn thời trang Into The Dark sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) vào ngày 24.6.