Hướng tới 'nhà văn triệu bản'

Từ nhiều năm qua, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn là một hiện tượng nóng trên văn đàn. Các tác phẩm của ông thường được xuất bản với con số “khủng” lên tới hàng trăm ngàn ấn bản cho lần in đầu, thu hút độc giả của nhiều thế hệ bởi những câu văn trong trẻo, đầy cảm xúc, khơi gợi trí tưởng tượng của độc giả. Cây chuối non đi giày xanh - tác phẩm mới nhất của ông vừa được tung ra thị trường với 170.000 bản hồi tháng 1.2018. Trước đó cuốn Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của ông cũng được in 100.000 bản trong lần in đầu.

Những buổi lễ ký tặng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại đường sách hay hội sách đều đông nghịt độc giả nhiều lứa tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Nhiều bạn trẻ ở xa từng đi từ 5, 6 giờ sáng để giữ chỗ tại Đường sách TP.HCM, kiên nhẫn chờ đến giờ ký tặng.

Còn tác giả trẻ Anh Khang cũng kín mít lịch giao lưu, ký tặng mỗi ngày tại các gian hàng trong hoạt động của Hội sách TP.HCM năm nay. Số lượng bản in đã tiêu thụ của Anh Khang trước hội sách chạm tới con số 900.000 bản, chưa kể 20.000 bản in đợt đầu cho sách mới Người xưa đã quên ngày xưa, khiến báo giới tiên đoán anh sẽ nhanh chóng trở thành “nhà văn triệu bản” không hề xa.

Lý giải về việc ngồi ký tặng đến 1 giờ sáng ngày 21.3 tại Hội sách TP.HCM khi đèn đóm hội sách đã tối thui, nhà văn Anh Khang cho biết: “Đây là dịp những người viết trẻ như tôi có thể được gặp trực tiếp và nói lời cám ơn đến những độc giả đã đồng hành với tôi trên cảm xúc trang sách”.

Trong số các đầu sách ăn khách tại hội sách năm nay qua 3 ngày từ 19 - 21.3 phải kể đến: bộ 2 cuốn Ngày xưa có một chuyện tình, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với 102 bộ được bán chỉ trong 1 ngày (20.3); Có một ai đó đã đổi thay (Hamlet Trương, Du Phong) tiêu thụ được 654 cuốn, Người xưa đã quên ngày xưa (Anh Khang) - 498 cuốn, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu (Rosie Nguyễn) - 1.204 cuốn…

Khi được hỏi vì sao độc giả trẻ có xu hướng thích đọc truyện ngắn hoặc tản văn hơn cả, nhiều tác giả và bạn đọc đã đánh giá rằng, nguyên do có thể là các tác giả viết thể loại này thường ở lứa tuổi rất trẻ, nên dễ có chung nhịp đập cảm xúc, đồng điệu về tâm hồn và người đọc trẻ nên dễ dàng tiếp nhận. Ngoài ra cũng có ý kiến, với những thể loại truyện dài và tiểu thuyết, người đọc trẻ cần kinh nghiệm sống và thời gian để thẩm thấu nên chưa được ưu tiên lựa chọn.

“Vì vậy độc giả trẻ sẽ bắt đầu từ tản văn, truyện ngắn và điều này cũng không sai. Khi đã tích góp được kinh nghiệm sống thì họ sẽ đọc lên truyện dài, tiểu thuyết. Hiện tại tôi đang thích đọc lại tác phẩm văn học kinh điển thế giới như văn học Nga Sông Đông êm đềm. Khi sống trong thời đại cái gì cũng nhanh và gấp, cái gì cũng đưa lên mạng thì tôi lại muốn quay về đọc những tác phẩm kinh điển vì cách họ sống, họ yêu, họ tận hưởng thanh xuân thời trước rất khác so với những gì chúng ta hiện có,” tác giả trẻ Anh Khang cho biết.

Nắm bắt được xu thế đọc của giới trẻ, ngay tại hội sách lần này, NXB Kim Đồng đã ra mắt WingsBooks - dòng ấn phẩm dành riêng cho độc giả từ 16 tuổi trở lên, giới thiệu thêm những cuốn sách truyền cảm hứng và nhiều thể loại phong phú như: sách văn học, sách kỹ năng - trải nghiệm, sách giải mã bản thân, sách về thú cưng, cùng các ấn phẩm truyện tranh thú vị, hài hước và đầy tính gợi mở.