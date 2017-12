Khoảng thời gian cuối năm có lẽ là lúc Vpop sôi động hơn bao giờ hết với loạt sản phẩm âm nhạc liên tiếp ra mắt. Sau Talk to me (Có nên dừng lại) của Chi Pu mới phát hành ngày 21.12, Hương Tràm khiến fan bất ngờ khi tung luôn MV I want you now sau đó đúng một ngày mà không hề thông báo trước. Đây được xem là một cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn của hai nữ nghệ sĩ có quan hệ không mấy tốt đẹp này.

Trước việc Chi Pu và Hương Tràm lần lượt trở lại với sản phẩm được đầu tư công phu, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và nhanh chóng đặt lên bàn cân so sánh. Ngoài ra, vị trí trên các bảng xếp hạng hay lượt xem trên YouTube của hai nữ ca sĩ cũng được đưa ra để phân cao thấp.

Tuy nhiên, theo phía Hương Tràm, lý do cho màn “thả xích” gấp gáp này không phải nhằm "dằn mặt" ai mà là động thái ăn mừng của cô khi vừa nhận được "nút bạc" YouTube (tặng cho chủ sở hữu kênh có lượng theo dõi cao). Bên cạnh đó, đây cũng là đánh dấu một bước biến hóa và trải nghiệm mới của quán quân The Voice với dòng nhạc khác biệt hẳn các bài hát trước.

Và quả thật I want you now gây ấn tượng ngay từ những phút giây ban đầu với chất nhạc dance có tiết tấu nhanh, mạnh. Không còn một Hương Tràm dịu dàng trong sáng khoe chất giọng nội lực trong Em gái mưa, Cánh hoa tàn, Hai thế giới,… giọng ca sinh năm 1995 lột xác với hình tượng mạnh mẽ. Trong MV, người đẹp cũng tạo bất ngờ khi hóa thân thành một cô gái nóng bỏng và thể hiện nhiều động tác vũ đạo quyến rũ.

Được biết, I want you now là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy - cái tên đứng sau hàng loạt các ca khúc của nhiều ca sĩ như Bảo Thy, Noo Phước Thịnh, Hiền Thục, Tim… Ngoài ra, ca khúc còn được Producer Slim V “nhúng tay” nhào nặn, nên bài hát đang được kỳ vọng sẽ trở thành một hit của mùa cuối năm và chào đón năm 2018.

Đông Hoa

Ảnh: NSCC