Hương Tràm bị móc túi ở Mỹ

Dòng chia sẻ của Hương Tràm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, người hâm mộ. Một số khán giả lo lắng trước thông tin nữ ca sĩ đăng tải và gửi lời an ủi cô. Một tài khoản bình luận : “New York sao mà loạn hơn Việt Nam vậy. Cái bộ lạc hai ngón đó ở một nước văn minh vẫn không tuyệt chủng nhỉ?”. “Cẩn thận chị nhé, tên móc túi to gan thật", một fan khác an ủi. Khán giả khác hài hước: “Tên trộm nào to gan thế nhỉ, dám móc túi em gái mưa, không sợ bị sét đánh à".