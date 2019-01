Hương Tràm giúp người mẹ đi tìm con suốt 17 năm đến Mỹ

Liveshow đầu tiên Hộp thư số 1 của ca sĩ Hương Tràm đã diễn ra vào tối 12.1 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Trước khi liveshow diễn ra, một cuộc thi viết thư tay đã được tổ chức. Và trong số những lá thư gửi đến, có một lá thư mang câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thu. Bà đã lạc mất con trai Phạm Duy Lam 17 năm khi con đến Mỹ. “Người ta muốn tới Mỹ để chạm tới đất nước của những giấc mơ, bước giữa những đại lộ thênh thang hay những công trình kiến trúc kỳ vĩ, tôi chỉ ước mong một lần được tới đấy, để chạy ào tới bệnh viện tại Boston, nơi duy nhất tôi biết con từng điều trị ở đó một thời gian dài vì bệnh trầm cảm, biết đâu có thể cho hay thông tin, con trai tôi giờ nơi đâu, con còn sống hay đã chết”, bà Thu chia sẻ trong thư. Nhưng đến Mỹ vẫn chỉ là điều ước của bà trong suốt bao nhiêu năm.

Ca sĩ Bằng Kiều nói nhận Hương Tràm làm em út của Dưa hấu

Hương Tràm nói, cô cũng từng có giai đoạn bị trầm cảm giống như con trai của bà. Chính những điều đã trải qua khiến nữ ca sĩ muốn làm điều gì đó để giúp vợ chồng bà Thu có thể đến Mỹ tìm con dù cơ hội là vô cùng ít ỏi.

Câu chuyện của Hộp thư số 1 đã được kết nối với chương trình Điều ước thứ 7 của VTV. Hương Tràm đã trao những món quà để vợ chồng bà Thu có thể đến Mỹ, cùng với bạn bè cô lo chỗ ăn ở cho họ, giúp đỡ họ trong hành trình tìm con…

Hương Tràm trong liveshow

Hương Tràm cho thấy cô đã đầu tư khá nhiều cho liveshow đầu tiên, từ ý tưởng về những lá thư tay, đến kết nối với nhân vật, bên cạnh đó, còn là cả sự đầu tư khá mạnh tay cho đêm diễn. Nhiều người đã bất ngờ khi tấm màn nhung sân khấu mở ra. Những nghệ sĩ chơi trong đêm nhạc xuất hiện trong những khối hộp mà có thể liên tưởng giống như những hộp thư. Màn hình LED cùng ánh sáng tạo nên những hình ảnh như tấm phông nền liên tục thay đổi.

Sau phần mở đầu với bản mashup 2 ca khúc “hit” Em gái mưa - Ngốc, Hương Tràm dành khoảng gần nửa tiếng để chia sẻ với khán giả.

Hương Tràm gọi Thu Phương là mẹ vì cô còn kém tuổi con trai Thu Phương

Hương Tràm chia sẻ: “Tại sao lại là Hộp thư số 1 thì Tràm đã suy nghĩ câu trả lời cho quý vị rất nhiều lần rồi, nhưng để đi đến một câu trả lời cuối cùng thì thú thực là Tràm chưa có. Có thể do những trải nghiệm của mình chưa đủ để đúc kết ra một vấn đề lớn, cũng có thể do thời gian chuẩn bị gấp rút, nhưng để đi đến một câu trả lời toàn vẹn thì Tràm nghĩ rằng: Đã đến lúc mình cần phải trưởng thành”.

“Khi nói “tôi cần phải trưởng thành” nghĩa là tôi hy vọng xếp lại những câu chuyện của quá khứ để viết tiếp những câu chuyện mới, nhưng khi nói rằng “tôi muốn trưởng thành” cũng có nghĩa là còn rất nhiều cái đích ở trong tương lai mình cần phải hướng tới”, nữ ca sĩ nói.

Sân khấu liveshow gây bất ngờ với nhiều khối hộp tượng trưng cho hộp thư

Hương Tràm thể hiện 18 ca khúc như Yêu nhau bình yên thôi, Tiền đâu mua được, Phai dấu cuộc tình, Chỉ còn những mùa nhớ; Anh, thế giới và em; Ta còn thuộc về nhau, Duyên mình lỡ; Tóc gió thôi bay - Hà Nội mùa vắng những cơn mưa; Mẹ tôi… Những ca khúc được phối khí lại, bên cạnh đó, được tạo hiệu ứng cùng ánh sáng, múa phụ họa.

Khách mời - nam ca sĩ Bằng Kiều, mang đến ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu, Trái tim bên lề, Ngại Ngùng. Bằng Kiều và Hương Tràm hát chung ca khúc Lại gần hôn em, Những ngày đẹp trời. Trong khi Thu Phương mang đến ca khúc Đi để trở về và hát cùng Hương Tràm bản mashup Gặp mẹ trong mơ - Nhật ký của mẹ.

Trong phần cuối chương trình, Hương Tràm hát những ca khúc đã thành công trong cuộc thi Giọng hát Việt, mà từ đó đã đưa Hương Tràm đến với công chúng: bản mashup Tâm hồn của đá - Trên đỉnh Phù Vân và ca khúc I will always love you.

“Tràm không dám chắc rằng mình sẽ không phạm những sai lầm khác nữa trong suốt quãng đời còn lại như những gì đã trải qua, Tràm sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Nhờ những điều đó mà có Tràm ngày hôm nay, và nhờ lỗi lầm đó mà Tràm hiểu ra rằng ngay cả những lúc mình không còn gì thì thứ duy nhất vẫn luôn luôn có - đó là những người đưa bàn tay ra trao cho mình cơ hội làm lại từ đầu: là gia đình, là những đàn anh đàn chị trong nghề, và đặc biệt là khán giả. Và còn một người nữa mà Tràm muốn cảm ơn đó là: bản thân mình vì đã đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả”, Hương Tràm chia sẻ khi khép lại liveshow đầu tiên của mình.