Hương Tràm: Quyết định đi Mỹ chưa bao giờ là sai lầm

Sau khi dừng mọi hoạt động ca hát ở Việt Nam, Hương Tràm dừng như đã có một cuộc sống thoải mái, tự do ở xứ cờ hoa. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hằng ngày cũng như công việc ca hát của bản thân tại Mỹ. Vừa qua, Hương Tràm đã có những tâm sự về hành trình khám phá bản thân sau gần một năm ở Mỹ. Cô viết: "Hành trình khám phá bản thân của tôi và các bạn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một thời điểm chúng ta lại có một câu trả lời khác nhau cho một câu hỏi: Mình là ai? Hôm qua bước trên đôi giày hiệu, ngày hôm nay là dép xỏ ngón và ngày mai Tràm sẽ lại được chạy trên đôi chân trần. Không quan trọng, nếu mọi chuyện đều được an định sẵn thì không có vinh quang. Hình như Tràm sinh ra vì Tràm đã tự ban cho mình một nụ cười giữa những ngày bình thường, tự do mắc phải những sai lầm mới, tự do chống chọi với tất cả sự nghi ngờ, tự do thách thức cả sự tự do".

Hương Tràm cảm thấy không hối hận khi quyết định sang Mỹ du học Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, giọng ca Em gái mưa cũng cho biết cô không hối hận khi lên đường sang Mỹ du học. Hương Tràm chia sẻ: "Kể từ khi quyết định đi Mỹ cho đến bây giờ, Tràm vẫn chưa bao giờ nghĩ quyết định của mình là sai lầm". Ngoài ra, giọng ca Cho em gần anh thêm chút nữa cũng chia sẻ cách để vượt qua "sóng gió" cũng như tìm lại cảm hứng trong âm nhạc. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Cách tốt nhất để vượt qua những cơn bão là đối diện với nó. Cách tốt nhất để Tràm lấy lại cảm xúc với âm nhạc là tìm đến Tràm ở những ngày đầu chân phương và mộc mạc nhất". Những dòng chia sẻ của Hương Tràm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, hầu hết người hâm mộ tỏ ra vui mừng khi thần tượng có cuộc sống hạnh phúc và tiếp tục thực hiện đam mê.

Hương Tràm và ca sĩ Hồng Ngọc trong một show diễn cuối năm tại Mỹ Ảnh: FBNV

Vừa qua, Hương Tràm vừa công bố dự án âm nhạc The Nomad, hợp tác giữa Hương Tràm và một ê-kíp trẻ tuổi với mong muốn mang lại cho khán giả trải nghiệm sống chậm và cảm nhận mọi thứ từ bên trong thông qua âm nhạc. Đây được xem là sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau khi cô lên đường sang Mỹ du học. Trước đó, Hương Tràm từng tâm sự về cuộc sống có phần khó khăn ở Mỹ khi phải tự cân đối chi tiêu vì cô tự túc trong việc du học. Hương Tràm cũng cho biết vì quyết định này mà cô nhận không ít ý kiến trái chiều từ dư luận, tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ biết mỉm cười.

Tháng 5.2019, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố dừng sự nghiệp ca hát ở Việt Nam để sang Mỹ du học. Cô cho biết đây chính là ước mơ từ bé cũng như mong muốn nâng cao chuyên môn của bản thân. Ở Mỹ, Hương Tràm vẫn tham gia biểu diễn vào dịp cuối tuần để phục vụ kiều bào ở hải ngoại.