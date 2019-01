Hương vị ngày tết tại Hội An

Buffet Tết có giá 650.000 đồng ++/khách người lớn bao gồm 1 ly nước, trà và cà phê; giảm 50% cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Quán bar sân thượng cao nhất Hội An - The Deck chào đón năm mới với chương trình DJ từ 20g đến tận sau giao thừa. Đây là quán bar có khoảng cách lý tưởng để thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ từ sông Hoài. Giá vé vào cửa 50.000 đồng/khách.

Đa dạng trải nghiệm ẩm thực trong những ngày tết ở nhà hàng Wakaku chuyên phục vụ các món ăn Nhật Bản với hơn 50 món ngon. Cũng trong không khí vui Tết cổ truyền, vào sáng mùng 1, khách lưu trú tại khách sạn sẽ được nhận lì xì may mắn, thưởng thức màn múa lân, buffet sáng hoành tráng đậm chất xuân cho một khởi đầu may mắn, thuận lợi. Với vị trí thuận tiện đến phố cổ và các điểm tham quan xung quanh, Hotel Royal Hoi An MGallery by Sofitel có tổng cộng 187 phòng nghỉ sang trọng theo tiêu chuẩn quốc tế, 2 hồ bơi độc đáo và quầy bar cao nhất Hội A… là điểm đến hàng đầu để tận hưởng những ngày nghỉ tết thảnh thơi ở Hội An.