Huyền thoại điện ảnh Kirk Douglas để lại 50 triệu USD làm từ thiện

Gần 3 tuần sau sự ra đi của Kirk Douglas, thông tin về khối tài sản trị giá 61 triệu USD (hơn 1.400 tỉ đồng) của nam diễn viên gạo cội được báo chí Hollywood chia sẻ rộng rãi. Theo đó, 50 triệu USD (hơn 1.150 tỉ đồng) trong tổng số tài sản nói trên sẽ được phân phối thông qua quỹ mang tên ông với di nguyện “giúp đỡ những người không thể tự giúp mình”.

Danh sách các tổ chức thụ hưởng gồm: Đại học St Lawrence - nơi trao học bổng có các sinh viên thiểu số, kém may mắn, đền Sinai ở quận Westwood (Los Angeles), Nhà hát Kirk Douglas của Culver City và Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles. Hành động cao đẹp của huyền thoại điện ảnh Hollywood một lần nữa khiến công chúng thêm vị nể ông.

Michael Douglas không được chia khoản tiền nào từ cha

Được biết, nam diễn viên kỳ cựu Michael Douglas - con trai của huyền thoại điện ảnh vừa qua đời, không được chia bất cứ khoản tiền nào từ cha. Theo Mirror, tính đến năm 2020, tài sản ròng của Michael Douglas lên tới 300 triệu USD, đó là lý do nghệ sĩ này không quá quan tâm đến khối gia sản mà cha để lại. Việc Kirk Douglas để lại phần lớn tài sản làm từ thiện nhận được sự tán dương, kính nể từ khán giả, đồng nghiệp cũng như truyền thông. Thuở còn sống, sao phim Spartacus đã nổi tiếng bởi tấm lòng nhân ái, luôn đấu tranh vì lẽ phải, công bằng và khi đã mãi mãi ra đi, ông vẫn khiến những người ở lại nhớ đến mình với hình ảnh của một con người như thế.

Tài tử Michael Douglas không nhận được tiền thừa kế của cha Ảnh: Getty

Kirk Douglas sinh năm 1916, ông được biết đến là cây đại thụ của điện ảnh Hollywood thời hoàng kim. Suốt sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn nửa thế kỷ, nam diễn viên đã sở hữu nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Champion, The Bad and the Beautiful, Lust for Life, Paths of Glory, Spartacus… Ông từng được đề cử 3 giải Oscar diễn xuất và một giải Oscar danh dự vinh danh những cống hiến lớn lao cho nền điện ảnh Mỹ. Từ năm 1996, sức khỏe của Kirk Douglas đã dần suy yếu do đột quỵ.

Ngày 5.2, Kirk Douglas qua đời ở tuổi 103. Thông tin về cái chết của ông được con trai Michael Douglas thông báo trên mạng xã hội. Sự ra đi của tài tử huyền thoại khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp, các tổ chức điện ảnh không khỏi tiếc thương, đau xót.