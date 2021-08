Huyền thoại ‘The Beatles’ hé lộ lời bài hát chưa từng công bố hơn 60 năm

Tự truyện The Lyrics (tạm dịch: Lời bài hát) được nhà xuất bản Allen Laner mô tả như “một bức chân dung tự họa” của Paul McCartney - thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles trong 154 bài hát. Tự truyện gồm các sáng tác thời niên thiếu của ông từ bài hát đầu tiên năm ông 14 tuổi đến thời gian ở trong ban nhạc The Beatles, Wings hay những album solo và cuộc sống hiện tại. Dĩ nhiên, không thể thiếu vắng những bài hát đình đám trong suốt sự nghiệp của Paul McCartney như: Blackbird, Live and Let Die, Hey Jude, Band on the Run hay Yesterday.

Ngoài ra, nhà xuất bản Allen Lane cho biết cuốn sách cũng sẽ có lời bài hát chưa từng được ghi âm Tell Me Who He Is. Lời bài hát viết tay từ đầu những năm 1960 này tình cờ được tìm thấy ở một trong những cuốn sổ ghi chép của Paul McCartney khi đang chuẩn bị cho cuốn tự truyện. Người viết tiểu sử nhóm The Beatles là Bob Spitz cho biết ông rất quan tâm đến lời bài hát Tell Me Who He Is. Ông Bob Spitz nói: “Sổ ghi chép của John Lennon và Paul McCartney viết đầy những lời bài hát, cả hoàn thành lẫn đang viết nửa chừng. Trong những năm đầu, các bài hát ra đời quá nhanh, đến nỗi một số bài hát bị bỏ xó hoặc cất trong ngăn kéo. Những người hâm mộ The Beatles sẽ mổ xẻ từng chữ một của Tell Me Who He Is để tìm bất kỳ manh mối nào về quá khứ của ban nhạc tuyệt vời này”.