Huỳnh Trường Thịnh: từ hotboy có hình thể đẹp đến nam chính phim hình sự

Thay đổi bản thân để vào những vai diễn đa dạng

*Vào 2 vai nặng ký trong 2 bộ phim hình sự lên sóng cùng thời điểm, anh cảm thấy thế nào?

-Diễn viên Huỳnh Trường Thịnh: Việc 2 phim hình sự cùng ra một lúc khiến tôi cũng bất ngờ. Lúc đầu tôi có chút lo lắng vì sợ khán giả nhầm lẫn nếu không theo dõi kỹ. Đồng nghiệp cũng có người nói nếu 2 phim mình đóng cùng thể loại được phát khác thời điểm sẽ hay hơn... Tuy nhiên tôi lại nghĩ việc "phủ sóng" cuối năm trong 2 bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng, với sức hấp dẫn từ vấn đề tâm lý tội phạm, điều tra phá án như vậy có khi tạo được sự chú ý khác (cười), và khán giả cũng có lựa chọn riêng cho mình. Hổm rày tôi cũng rất vui vì thông tin 2 phim lên sóng được giới thiệu, được khán giả nhắn tin chúc mừng...

*Vào vai chính - cảnh sát Quang trong Phía sau bóng tối và vai thượng úy Luân trong Kẻ sát nhân cô độc, anh đã nghiên cứu nhân vật của mình ra sao để có thể "thẩm thấu" nghiệp vụ tốt nhất khi nhập vai?

- Từ khi xem kịch bản, tôi đã hình dung ra tính cách nhân vật; sau đó tôi dành thời gian xem nhiều tư liệu về việc đi đứng, tác phong, những thế võ chuyên ngành... để khi quay phải chân thực nhất có thể. Vì sẽ có những khán giả có chuyên môn khi xem, nên tôi ý thức việc phải nghiên cứu ngành nghề của nhân vật sao cho diễn xuất chân thật, tự nhiên nhất có thể. Bên cạnh đó, tôi cũng hỏi thêm nhiều trinh sát trong tác nghiệp để lĩnh hội thêm kiến thức thực tế.

*Từ thí sinh của Mister Việt Nam 2010 khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, có "điểm tiếp xúc" ban đầu với công chúng là thí sinh có hình thể đẹp nhất một cuộc thi người mẫu, Huỳnh Trường Thịnh đã trải qua quá trình "bầm dập" ra sao trên phim trường để tôi luyện cho sự trưởng thành hôm nay?

- Tôi thi Mister Việt Nam 2010 khi đang theo học khoa diễn viên của trường, và may mắn đoạt giải hình thể đẹp nhất (Best body). Đó cũng là bước đệm để có những vai diễn đầu tiên khi vẫn đang là sinh viên năm 3. Sau đó tôi tham gia vào những phim ngôn tình, đam mỹ, nhưng lại có duyên khi được các đạo diễn chọn vào những vai công an, cảnh sát. Tôi nghĩ đó tiếp tục là may mắn.

Cá nhân tôi cũng rất thích thể loại điều tra phá án và những pha hành động, nên tôi luôn cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất cũng như võ thuật. Việc bầm dập, tai nạn (nhất là khi quay phim hành động) trên phim trường thì nhiều vô kể mà diễn viên nào muốn trưởng thành hẳn đều trải nghiệm. Hơn nữa, một phần bị bầm dập còn vì tôi muốn tự mình thực hiện những cảnh hành động, chứ nếu nhờ cascadeur thì tôi sợ không chân thật và mất thời gian của ê kíp.