Jack lần đầu lên tiếng về tình trạng sức khỏe: 'Tôi bị rối loạn tâm lý nặng'

Sự xuất hiện của Jack trên sân khấu khiến nhiều người bất ngờ. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng vì ồn ào với công ty. Khi được hỏi về động lực xuất hiện trong show truyền hình này, Jack chia sẻ: “ Sức khỏe của tôi chưa ổn nhưng tại nhớ sân khấu quá chịu không nổi nên tôi tham gia chương trình. Tôi mới đi hát được 7 tháng thôi". Lắng nghe chia sẻ của đàn em, Trấn Thành bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tích mà Jack đạt được trong khoảng thời gian hoạt động ngắn ngủi của mình. Ông xã Hari Won cho biết: “Mới hát 7 tháng thôi. Không có ca sĩ nào hát 7 tháng mà phá vỡ nhiều kỷ lục. Thậm chí người ta mang em ra so sánh với một trong những hiện tượng đình đám của Việt Nam là Sơn Tùng M-TP. Tất nhiên sự so sánh nào cũng khập khiễng nhưng người ta đang so sánh độ nóng, đợt sóng mà em tạo ra".