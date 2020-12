Jackie Njine – chàng "tắc kè hoa" trong showbiz Việt

Thời gian gần đây, làng giải trí Việt có sự xuất hiện của nhiều gương mặt diễn viên – người mẫu nam ấn tượng và tạo được thiện cảm trong lòng công chúng nhờ ngoại hình khác lạ, cá tính độc đáo cũng như chất riêng trong phong cách. Trong số đó có nam nghệ sĩ trẻ Jackie Njine – anh chàng con lai mang 4 dòng máu: Mỹ, Cameroon, Việt Nam, Trung Quốc đang được nhiều bạn trẻ mến mộ thông qua chương trình Tình yêu đam mỹ.

Jackie (bìa phải) trong poster phim Em chưa 18

Jackie Njine cũng là một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi ở Việt Nam đã "come out" - công khai là người đồng tính, vẫn tự hào vì được là chính mình và may mắn nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Jackie Njine cho biết, tên thật của anh là Jacques Njine, và mối duyên của anh với nghệ thuật trước hết là do được “truyền lửa” từ mẹ. Vốn dĩ, mẹ của anh cao 1m77 - từng là một ca sĩ hát phòng trà, nên từ bé, Jackie Njine đã được tiếp xúc rất sớm với âm nhạc. Anh cho biết mẹ kể từ năm 3 tuổi anh đã bắt đầu cầm mic hát nghêu ngao và một trong những bài hát đầu tiên mà anh hát chính là Trống vắng của nữ ca sĩ Phương Thanh. Tuy nhiên, khi trưởng thành, dù rất mê nghệ thuật nhưng Jackie cũng phải mất một thời gian mới có đủ nghị lực và tự tin bước chân vào làng giải trí. Lý do là vì anh là một anh chàng con lai da màu, nên sự khác biệt về mặt ngoại hình đã khiến Jackie nhận khá nhiều cái nhìn soi xét từ bạn bè, thậm chí anh từng bị bắt nạt vì ngoại hình không giống ai của mình.

Jackie dù có làn da màu, nhưng rành tiếng Việt và rất mê nghệ thuật Ảnh: NSCC

Đến năm 2014, Jackie có bước ngoặt đầu tiên khi đánh liều tham gia cuộc thi hát X-Factor Vietnam với ca khúc Unbreak My Heart, và dù thất bại, thậm chí có chút “tai tiếng” lần đó do suýt ngất trên sân khấu vì bị giám khảo đánh rớt, nhưng cá nhân Jackie vẫn rất cảm ơn kinh nghiệm lần đó đã giúp mình có thêm được trải nghiệm, và ngày càng trưởng thành hơn để có thể trở thành một chàng trai hoạt bát, yêu đời, giàu năng lượng như hiện nay.

Sau này, Jackie Njine đã thử thách bản thân thêm nhiều lần nữa để khẳng định quyết tâm với nghệ thuật, và màn thể hiện Tình khúc vàng trong chương trình Phiên bản hoàn hảo là một trong những dấu ấn anh cảm thấy đáng nhớ nhất. Lần đó, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Mr. Siro trong vai trò giám đốc âm nhạc, Jackie đã đưa được cá tính của mình vào ca khúc cũng như tìm ra được con đường đúng khi chọn dòng nhạc R&B, Blues, Jazz để theo đuổi.

Jackie Njine chia sẻ về quá khứ tự ti vì làn da màu đặc biệt Ảnh: NSCC

Jackie cho biết, anh muốn dùng âm nhạc R&B để có thể kết nối được với khán giả nhiều hơn cũng như đó là một cách gợi nhắc đến nguồn gốc da màu mà mình luôn cảm thấy tự hào, dù trong quá khứ màu da này từng mang lại cho anh nhiều phiền phức. Từng có thời gian Jackie có rất ít bạn, khó hòa nhập với mọi người, tự ti, thậm chí ghét bản thân mình, nhưng rồi chính âm nhạc và nghệ thuật đã giúp anh đứng lên và thấy hứng thú hơn với cuộc sống. Nói về bản thân, Jackie cho biết anh là một con người khá “bướng” nên không chấp nhận đầu hàng số phận mà con đường mình đi càng chông gai, anh sẽ càng cố gắng vượt qua nó bằng mọi cách có thể.

Không chỉ có duyên với âm nhạc, điện ảnh mà VJ cũng là lĩnh vực mà Jackie có tham gia. Anh từng xuất hiện trong phim Em chưa 18 một cách khá tình cờ khi đi cùng một người bạn đến “casting cho vui” nhưng rồi lại bất ngờ trúng vai, mà đó lại là một bộ phim có doanh thu cao, giúp anh đến gần được với khán giả hơn.

Còn với vai trò làm VJ cho kênh truyền hình MTV Việt Nam, Jackie cho biết đây cũng là thử thách khá lớn vì đòi hỏi anh phải hoạt ngôn, dí dỏm nhưng đồng thời cũng phải tinh tế với khán giả xem đài. Anh cho biết có lẽ mình may mắn vì kênh âm nhạc MTV cần một người có năng lượng, tinh thần Âu Mỹ và trẻ trung, nên anh đảm nhiệm công việc này khá suôn sẻ.

Nói về khả năng ngôn ngữ của mình, Jackie cho biết anh vẫn thường hay gặp tình huống rất buồn cười là mọi người thường vô cùng bất ngờ khi anh chào hỏi và nói chuyện. Câu hỏi mà anh hay nhận được nhất là “Ủa, sao nói tiếng Việt rành vậy”. Jackie cho biết, lý do rất đơn giản là vì từ bé đến lớn anh ở với mẹ chứ không phải với bố, nên ngoài màu da của một chàng con lai ra thì mọi thứ còn lại ở Jackie đều rất “thuần Việt”.

MV Có phải yêu mà Jackie kết hợp cùng với RTee, Bảo Trân sẽ chính thức ra mắt khán giả vào 8.12 tới Ảnh: NSCC

Chia sẻ về ý định của bản thân trong tương lai ở showbiz Việt, Jackie cho biết cá nhân anh thấy mình như con “tắc kè hoa” vì chưa bao giờ anh giới hạn bản thân ở một lĩnh vực nào. Từ ca hát, đóng phim, làm VJ, làm người mẫu cho đến việc ngồi ghế khách mời ở những chương trình ý nghĩa và đặc biệt cho cộng đồng LGBTQ+ ở Việt Nam như Tình yêu đam mỹ. Hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực, nhưng về phong cách thì vẫn sẽ luôn là một Jackie hoạt náo đầy năng lượng, phóng khoáng, ngẫu hứng như bộ ảnh mà anh chia sẻ với khán giả lần này, có thể trong tương lai sẽ tinh tế hơn một chút và đậm tính thời trang hơn nữa.

Dự án mà anh đang ấp ủ trong tương lai gần là một sản phẩm về âm nhạc và đây sẽ là First Debut Single của Jackie với danh nghĩa là ca sĩ. Trong MV Có phải yêu, Jackie Njine kết hợp cùng với RTee, Bảo Trân, sẽ chính thức ra mắt khán giả vào 8.12 tới. Anh hy vọng: "Tôi mong mọi người sẽ yêu thương, ủng hộ mình, tiếp tục chờ đợi “làn gió mới” Jackie này sẽ mang đến cho mọi người điều bất ngờ và khó đoán gì trên con đường nghệ thuật phía trước".