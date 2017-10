Nhà văn James Bradley sinh năm 1954 tại Wisconsin, Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm văn học phi hư cấu về lịch sử và chiến tranh. Các tác phẩm của ông viết từ năm 2000 - 2015 rất ăn khách tại Mỹ, được dịch ra hàng chục thứ tiếng, gồm: Flags of our fathers (Ngọn cờ cha ông), viết chung với tác giả Ron Powers, Flyboys (Những cậu bé bay), The imperial cruise (Con tàu hoàng gia), The China mirage (Ảo tưởng về Trung Quốc)…

Bộ phim Flags of our fathers (Ngọn cờ cha ông) do Clint Eastwood đạo diễn, ra rạp vào tháng 10.2006 dựa theo quyển sách cùng tên của James Bradley và Ron Powers. Bộ phim là câu chuyện về cuộc đời 6 người lính Mỹ từng cắm ngọn cờ trong trận chiến lịch sử tại đảo Iwo Jima trong Thế chiến thứ 2 giữa thủy quân lục chiến Mỹ và binh lính Nhật, với diễn xuất của Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach, Paul Walker, John Slattery... (Đ.T - L.N)